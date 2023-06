• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des voitures de luxe d’entrée de gamme et compacte.

• En lice, la Cadillac CT4, l’Audi A4 et le duo BMW Série 3 et 4.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des voitures de luxe d’entrée de gamme et compacte, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

S’il y a un segment qui a toujours été populaire dans l’univers du véhicule de luxe, c’est bien celui des berlines de taille compacte. Souvent, l’accès à une marque de luxe passe par l’achat de l’un de ces véhicules. Les constructeurs le savent et proposent conséquemment des bolides séduisants au possible, si bien que l’acheteur devient rapidement accro.

Cette année, les trois modèles qui se sont démarqués - la Cadillac CT4, l’Audi A4 et le duo BMW Série 3 et 4 - offrent des personnalités différentes, si bien qu’ils ne s’adressent pas aux mêmes acheteurs. Ils livrent aussi des expériences ponctuées de traits propres, mais dans l’ensemble, on peut s’entendre pour dire qu’ils ont un point en commun ; ils satisfont tous leurs propriétaires.

Le joueur le plus jeune dans cette catégorie, c’est la Cadillac CT4. Relativement nouvelle sur le marché, celle-ci a réussi à s’imposer en raison de ses qualités routières étonnantes et de son design distinct. À l’intérieur, on trouve une berline offrant une position de conduite invitante et un cocon où il fait bon vivre.

Chez Audi, la référence a toujours été la berline A4 et rien ne change en 2023. Ce modèle est assurément plus effacé auprès des amateurs, mais pas auprès des connaisseurs. Les qualités sont ici abondantes, que ce soit l’excellente construction, la conduite coulée, la traction intégrale quattro, ou encore le fait qu’une version familiale soit toujours au catalogue.

Enfin, avec la BMW de Série 3, ainsi que la cousine de la Série 4, on retrouve une voiture qui a toujours été citée comme la référence en matière d’agrément de conduite dans cette catégorie. Pour être francs, c’est souvent LE critère qui fait la différence auprès des acheteurs. L’abondance de déclinaison, ainsi que le caractère bouillant des propositions M3 et M4 ont assurément séduit notre panel.

Et c’est d’ailleurs la BMW Série 3 qui s’est démarquée avec plus de points avec notre système de votation, si bien que c’est elle qui est couronnée comme la meilleure voiture de luxe de taille compacte pour 2023.

