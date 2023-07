Retour de la couleur Bikini pour le Jeep Wrangler 2024

• Jeep annonce le retour de certaines couleurs, pour une durée limitée, avec le Wrangler 2024 et le Gladiator 2023.

À travers l’industrie automobile, on a vu les couleurs disparaître au cours des dernières années. Tristement, on retrouve plus de modèles blancs, noirs ou argentés que de n’importe quelle autre teinte.

Depuis un certain temps, certains constructeurs font des efforts pour ramener certaines couleurs plus flyées, notamment Kia.

Jeep Wrangler 2024 en couleur Bikini Photo : Jeep

Chez Jeep, on n’a jamais cessé d’offrir beaucoup de coloris. C’est particulièrement vrai avec le modèle phare de la marque, le Wrangler. Et pour 2024, les amateurs seront heureux d’apprendre que la compagnie ramène une couleur populaire qui a été offerte en 2019 et partiellement en 2020, soit une teinte nommée Bikini.

Attention, l’offre est pour une durée limitée… si vous aviez cette couleur sur votre liste. Pour la décrire, il faut penser à quelque chose entre sarcelle et bleu canard, une forme de couleurs intermédiaire entre le bleu et le vert. Quiconque a déjà vu un modèle qui la portait s’en souviendra ; l’effet est plutôt spectaculaire.

Jeep Gladiator 2024 en couleur Punk'n Photo : Jeep

Punk’n pour le Gladiator

Jeep a également annoncé une couleur additionnelle pour sa camionnette Gladiator. La teinte orangée en question prend le nom de Punk’n, et elle effectue aussi un retour, car elle a brièvement fait partie de l’offre lors du lancement du modèle.

Notez que cette couleur n’a été annoncée que pour le Gladiator 2023. Jeep n’a pas encore fourni de détails l’édition 2024.

Le modèle Gladiator 2024 devrait profiter des mises à niveau qui ont été apportées au Wrangler pour la nouvelle année, mais on verra bien lorsque la compagnie nous le présentera officiellement.

Les deux nouvelles couleurs annoncées ne sont pas gratuites, mais on peut se réjouir qu’elles soient moins chères au Canada qu’aux États-Unis, ce qui est rare. On parle de 695 $ CA ici, puis de 795 $ US chez nos voisins. Jeep rappelle que ces deux couleurs ne pourront être commandées que pour une durée limitée.

Outre la teinte Bikini, le Wrangler vous offre dix autres coloris. Avec le Gladiator, neuf teintes sont proposées.

Si seulement c’était le cas avec tous les modèles, comme à la belle époque des années 50, 60 et 70.