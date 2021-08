Rivian enregistre huit autres noms de véhicules

S’il y a une entreprise naissante que l’on surveille de près, c’est bien Rivian, celle qui a impressionné tout le monde au Salon de Los Angeles en 2018 avec ses deux premières créations, le VUS R1S et la camionnette R1T. Ces deux modèles, incidemment, doivent faire leurs débuts au cours des prochains mois après quelques petits retards au programme.

La firme, qui a l’appui de nombreux partenaire, dont Ford et Amazon, a d’autres plans, comme en fait foi la réservation de huit noms de modèles effectuée auprès des bureaux d’enregistrements de propriété intellectuelle.

Les appellations réservées, malheureusement dépourvues d’originalité, sont les R2S, R3S, R4S, R5S, R2T, R3T, R4T et R5T.

En 2019, le chef de la direction de Rivian, R.J. Scaringe, avait déclaré que Rivian souhaitait compter sur six véhicules en 2025, dont l’un serait un VUS axé sur la performance. On ne verra peut-être pas huit modèles voir le jour au cours des quatre prochaines années, mais ça nous donne une idée des plans de la firme, de sa vision.

Et ça ne veut pas dire, non plus, que tous les véhicules seraient commercialisés sur tous les marchés. Par exemple, R.J. Scaringe avait aussi déclaré que la compagnie souhaitait des modèles plus petits que les R1S et R1T, spécifiquement pour répondre aux besoins de la Chine et de l’Europe.

La compagnie espère s’implanter à ces endroits dès 2022. La production de véhicules est même envisagée sur d’autres continents.

Photo : Rivian Rivian R1S

La lettre S renvoie pour l’instant à un VUS alors que le T identifie une camionnette. Les modèles R1T à R5T ne signifient pas que la firme prévoit cinq pick-up pour le grand public. Certains de ces produits sont peut-être des camions commerciaux, comme celui qui est actuellement développé pour la livraison chez Amazon.

Rappelons que le géant du commerce en ligne en a déjà commandé 100 000.

La production des premiers modèles grand public de la marque est prévue pour septembre à l’usine de la compagnie qui est située à Normal, en Illinois. Rivian a déclaré qu’elle était à la recherche d’un deuxième emplacement pour la production de véhicules, mais aussi de composantes.

La compagnie s’est déjà assurée des capitaux importants pour la réalisation de ses projets. Avec tout l’engouement qu’elle a créé, elle n’a pas droit à l’erreur.