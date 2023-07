Chez Rivian, un 2e trimestre 2023 meilleur que prévu

• Rivian a connu de meilleurs résultats qu’anticipés au cours du 2e trimestre de 2023.

Rivian ne l’a pas eu facile depuis le début de la production de son premier modèle, la camionnette R1T. Cependant, au cours des derniers mois, les choses semblent mieux aller pour la compagnie naissante qui tente de se faire une place sur l’échiquier automobile.

Aujourd’hui, on apprend que le constructeur a surpassé les attentes de Wall Street en matière de livraisons de véhicules grâce à une demande stable de la clientèle. Conséquemment, les actions de la firme ont bondi de 10 % lors des premiers échanges de la matinée.

Rivian, qui est soutenue par Amazon, a eu du mal à se lancer correctement en raison de la crise de la chaîne d’approvisionnement, mais aussi parce que l’un de ses principaux rivaux, Tesla, y est allé de baisses de prix importantes depuis quelques mois. Tout cela a un effet étranglant pour la nouvelle compagnie.

Rivian R1T Photo : Rivian

En février, elle annonçait son intention de licencier 6 % de ses effectifs, mais son objectif de produire 50 000 véhicules en 2023 demeure au tableau. Le mois dernier, la directrice financière de l’entreprise, Claire McDonough, mentionnait qu’elle croyait que la demande resterait stable toute l’année.

Ce qui se produit aussi, c’est qu’au fur et à mesure que ses véhicules se retrouvent sur la route, de plus en plus de clients potentiels les voient et sont curieux d’en savoir plus. En ce sens, l’intérêt envers la marque ne peut qu’augmenter.

Concernant les résultats meilleurs que prévu, c’est qu’au cours du deuxième trimestre de l’année, les livraisons de modèles de Rivian ont bondi de 59 % pour atteindre 12 640 unités, selon ce que rapportent 15 analystes interrogés par Visible Alpha. Les estimations initiales étaient de 11 000 véhicules.

Rivian a produit 13 992 véhicules sur son site de production de Normal, dans l’Illinois, au cours de la même période, soit 4 597 de plus qu’au premier trimestre. En effectuant une règle de trois avec les résultats du deuxième trimestre, on arrive au-delà de 50 000 unités produites sur une année.