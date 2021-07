Autre retard annoncé pour les Rivian R1T et R1S

Les deux modèles de la compagnie Rivian, la camionnette R1T et le VUS R1S sont attendus avec impatience par les amateurs. Cependant, avec un troisième délai annoncé en moins d’une année, certains vont commencer à avoir des doutes ; la nature humaine est ainsi faite.

Il ne faudrait pas encore paniquer, cependant, car des circonstances hors du contrôle de l’entreprise viennent compliquer ses débuts. On parle bien sûr de la pandémie, ainsi que de la crise des puces électroniques qui est elle-même une conséquence de la situation sanitaire mondiale.

Le chef de la direction de Rivian, RJ Scaringe, a fait parvenir une lettre aux clients indiquant que la camionnette R1T est désormais attendue en septembre, tandis que le VUS R1S devrait suivre sous peu à l’automne. Voici, en partie, ce qu’il avait à dire dans sa lettre :

« Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la montée en puissance de notre production prend plus de temps que prévu. Les répercussions en cascade de la pandémie ont eu un effet cumulatif plus important que prévu. Tout, de la construction des installations à l’installation des équipements, en passant par l’approvisionnement en composants automobiles (notamment les semi-conducteurs), a été affecté par la pandémie. Au-delà de ces défis imprévus, le lancement de trois nouveaux produits tout en mettant en place une usine de fabrication de plusieurs véhicules est un orchestre complexe d’activités coordonnées et interconnectées où les petits problèmes peuvent se traduire par des retards. »

- RJ Scaringe, chef de la direction de Rivian