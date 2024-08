Toyota Canada fête ses 60 ans, d'un océan à l'autre

Qui se cache derrière « La Compagnie Automobile du Canada » (Canada's Car Company) ? Le constructeur derrière ce slogan n'est autre que Toyota Canada, qui vend plus de voitures au pays que tout autre constructeur. Pour célébrer ses 60 ans d'activité en nos terres, les esprits créatifs de la marque ont concocté une petite balade en voiture de quelque 9000 km. Un road trip pour traverser le pays, d'un océan à l'autre. Ce voyage met en lumière quelques-uns des modèles les plus récents et les plus éclatants du constructeur, mais les vraies étoiles de périple, ce sont les paysages parfois époustouflants qui se déploient devant nous.

Auto123 a participé au début de ce voyage, à partir de Cape Spear, à Terre-Neuve, le point le plus à l’est de l’Amérique du Nord. Nous participons également aux segments qui traversent actuellement l’Ontario et les prairies. Plus de détails suivront très bientôt.

| Photo : D.Boshouwers

Signal Hill, à Saint-Jean, Terre-Neuve | Photo : D.Boshouwers

Kanreki : cinq tours du zodiaque

Au-delà de la rondeur du chiffre, le cap des 60 ans est significatif au Japon. Pour les Japonais, cela représente plus qu'un simple anniversaire. D’atteindre 60 ans, c’est d’avoir complété cinq cycles du zodiaque chinois. On revient alors à son signe natal. Toyota Canada est un dragon, en passant.

Comme l'a expliqué Stephen Beatty, le secrétaire général de Toyota Canada, à un groupe de journalistes automobiles encore à moitié endormis tôt un matin à Saint-Jean, Terre-Neuve, le Kanreki « symbolise une renaissance – une chance de réfléchir sur sa vie, d'évaluer le présent et de se préparer pour l'avenir. »

Les Toyota Corolla hybride 2024 et Toyota GR86 2024 | Photo : D.Boshouwers

Les Toyota Corolla hybride 2024 et Toyota Crown Signia 2024 | Photo : D.Boshouwers

Le Toyota Land Cruiser 2024 | Photo : D.Boshouwers

En fait de véhicules, Toyota a offert à notre groupe un petit goût du passé, mais surtout du présent et de l'avenir. Notre parcde véhicules comprenait les Land Cruiser, Corolla hybride et GR86 2024, ainsi que le flambant neuf Crown Signia 2025. Notre segment nous a mené de Cape Spear à l'intérieur de Terre-Neuve jusqu'en Nouvelle-Écosse, en passant par la magnifique piste Cabot, avec Halifax comme destination finale. Voici un aperçu de notre périple mémorable.

Une Cressida 1979 !

Avant de quitter Saint-Jean en direction de l'ouest, nous avons eu l'occasion de faire un court trajet dans une Toyota Cressida de 1979 bien conservée, gracieuseté de Toyota Plaza, un concessionnaire de la ville de Saint-Jean. Pas de lecteur de cassettes dans le tableau de bord (nous n'avions de toute façon pas de cassettes à mettre dedans), et nous devions pomper les freins pour gagner en puissance, mais sinon cette Cressida nous a quand même fait découvrir tout le luxe que le modèle offrait à l’époque.

La Toyota Cressida 1979 appartenant aux propriétaires de Plaza Toyota, à Saint-Jean, Terre-Neuve | Photo : D.Boshouwers

La Toyota Cressida 1979 | Photo : D.Boshouwers

La Toyota Cressida 1979, intérieur | Photo : D.Boshouwers

La Toyota Cressida 1979, tableau de bord | Photo : D.Boshouwers

La Toyota Cressida 1979, devant Toyota Plaza à Saint-Jean | Photo : D.Boshouwers

Ligne droite vers Deer Lake

Le moment venu de nous concentrer sur notre mission, nous avons pris le volant du tout nouveau Toyota Crown Signia 2025, avec pour premier objectif Gander, puis, plus loin, Deer Lake.

Voir : Toyota Crown Signia 2025, premier essai : la familiale inattendue

Officiellement, le nouveau Crown Signia, un des modèles qui marquent le retour du nom Crown dans la gamme nord-américaine de Toyota, est classé comme un VUS/multisegment. Ce qui ne nous empêche pas de le traiter de familiale. Enfin, familiale hybride.

Le Toyota Crown Signia 2024 | Photo : D.Boshouwers

Le Toyota Crown Signia 2024, sur la route | Photo : D.Boshouwers

Le Land Cruiser

Le deuxième jour s’est amorcé au petit matin par un sprint de Deer Lake jusqu'à Port aux Basques, où le traversier devait - allait - partir à l'heure pour Sydney, en Nouvelle-Écosse, avec ou sans nous. Pas question d’arriver en retard. Cette fois, nous étions aux commandes du nouveau Land Cruiser 2024, qui ne sera jamais pris pour une familiale, disons-le. En revanche, ce VUS offre une excellente visibilité grâce à sa cabine carrée, tout comme un bon confort de roulement.

See: Toyota Land Cruiser 2024, premier essai : un grand retour… qui n’est pas gagné d’avance

Voir : Toyota Land Cruiser 2024 : voici les prix pour le Canada

Le Toyota Land Cruiser 2024, sur la côte ouest de Terre-Neuve | Photo : D.Boshouwers

Le Toyota Land Cruiser 2024, de profil | Photo : D.Boshouwers

Un élémentque nous voulions surveiller lors de ce voyage à travers deux provinces atlantiques était le niveau d'électrification autour de nous, à savoir combien de véhicules électriques nous rencontrions sur la route et quelle était l'infrastructure de chargement disponible. Les réponses ? Peu, et minime. Voici une station de recharge sur le site d’un motel désaffecté, située à mi-chemin entre Deer Lake et Port au Basque, presque la seule que nous ayons vue en dehors de Saint-Jean.

Une station de chargement au défunt Midway Motel, à Terre-Neuve | Photo : D.Boshouwers

Toute une ambiance

Nous avons été accueillis à notre arrivée au quai du traversier à Port aux Basques par un énorme banc de brouillard, gentiment commandé par les gens de Toyota pour ajouter un peu de magie brumeuse à la journée.

Le Land Cruiser fait la queue à Port aux Basques | Photo : D.Boshouwers

Notre traversier, l'imposant Blue Puttees, se tient invisiblement à l'arrière-plan, derrière un mur de brouillard. | Photo : D.Boshouwers

Le traversier Blue Puttees, une fois la brume dissipée | Photo : D.Boshouwers

Une fois à bord, nous avons constaté l’absence de connexion internet à bord du traversier. Une constatation douce-amère puisqu'elle signifiait qu'il y aurait du rattrapage au niveau du repos et non de celui du travail.

Jour trois : la piste Cabot nous attend

La première usine construite par un constructeur japonais au Canada était située à Point Edward à Sydney, sur l'île du Cap-Breton. Aujourd'hui, c'est un champ banal, sans même une plaque pour indentifier l'endroit. Mais c'était là que les premières Toyota Corolla pour l'Amérique du Nord ont été construites, à partir de 1969. Voici l'une des voitures que nous avons conduites sur notre segment, une Corolla hybride 2024, rendant ses hommages.

Voir : La Toyota Corolla hybride 2024, essai routier : gagnant-gagnant

La Toyota Corolla hybride 2024, à l'emplacement de l'ancienne usine Toyota à Sydney | Photo : D.Boshouwers

À Sydney, en Nouvelle-Écosse | Photo : D.Boshouwers

Un énorme violon, à Sydney | Photo : D.Boshouwers

Ces hommages rendus, nous avions un régal spécial qui nous attendait pour notre départ de Sydney : une Toyota GR86, mise à notre disposition pour la première partie du célèbre trajet de la piste Cabot, qui nous mènerait jusqu'au pittoresque village de pêcheurs de Neils Harbour.

La Toyota GR86, à l'entrée du Cabot Trail | Photo : D.Boshouwers

| Photo : D.Boshouwers

Le Toyota Land Cruiser, à l'entrée du Cabot Trail | Photo : D.Boshouwers

La Corolla hybride devant nous, sur le Cabot Trail | Photo : D.Boshouwers

La petite GR86, équipée d'une boîte manuelle, est particulièrement adaptée pour procurer du plaisir sur les routes sinueuses et les magnifiques paysages de la piste Cabot. Le temps a passé plus vite que les changements de météo que nous avons rencontrés, du soleil au brouillard, à de fortes averses et au retour du soleil, le tout en l’espace de deux heures.

La Toyota GR86, à Neils Harbour |

La Toyota GR86, à Neils Harbour, avant |

La Toyota GR86, à Neils Harbour |

Jouer les touristes

De retour au volant du confortable et surélevé Land Cruiser, nous avons traversé une autre portion de la piste Cabot jusqu'à ce que nous arrivions à ce qui est certainement son coin le plus photographié. Nous ne pouvions pas ne pas nous arrêter.

Le fameux Cabot Trail | Photo : D.Boshouwers

Le Toyota Land Cruiser, admirant la vue | Photo : D.Boshouwers

En chemin, nous avons remarqué l'apparition soudaine de noms de ville et de rue à consonance française, alors que nous entrions dans la partie acadienne du Cap-Breton.

Dans la région Acadienne de l'Île du Cap-Breton | Photo : D.Boshouwers

Trop tôt, il était temps de filer droit vers Halifax, le point final de notre segment du road trip marquant le 60e anniversaire de Toyota au Canada.

Auto123 est également à bord pour les étapes en cours du voyage alors que le convoi traverse l'immense Ontario en direction de Winnipeg.

Notre première soirée à Saint-Jean | Photo : D.Boshouwers

Ver la mer, près de Saint-Jean | Photo : D.Boshouwers