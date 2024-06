• Auto123 effectue un premier essai de la Toyota Crown Signia 2025.

San Diego, Californie — Toyota ne cessera de nous surprendre. La compagnie qui possède la gamme la plus diversifiée à travers l’industrie vient nous offrir un autre modèle cette année. Mais attention, toutefois, car le nouveau venu vient en fait remplacer un produit qui nous quitte, le Venza

C’est simple, les ventes de ce dernier n’ont jamais décollé. L’an dernier, Toyota a même vendu plus de bZ4X et de Sienna que de Venza. Avec la Crown Signia, qui s’inscrit dans la sous-gamme Crown que Toyota a lancée avec la berline du même nom l’an dernier, on espère de meilleurs résultats.

Est-ce que le produit est plus intéressant ? Il ne l’est pas moins, je vous confierai ça.

Toyota Crown Signia 2025, de profil | Photo : D.Rufiange

Toyota Crown Signia 2025 : quoi de neuf ?

On a beau être en présence d’un nouveau produit, on reconnaît l’approche. À l’instar du Venza, la Crown Signia ne sera proposée qu’en configuration hybride. Lors du lancement, une des questions qui se posaient était de savoir si nous étions en présence d’une familiale ou d’un VUS.

Le débat n’a pas fini de faire rage. La réponse n’est pas simple, mais elle est amusante. Aux États-Unis, le modèle est considéré comme un utilitaire. Cependant, quelqu’un faisait remarquer qu’il n’était pas livré avec des vitres teintées en usine. Réponse de Toyota ? Au Japon, les familiales ne peuvent pas être livrées avec des vitres teintées.

Faites votre propre déduction. La mienne est bien simple ; on est davantage en présence d’une familiale que d’un VUS, ce qui se voit lorsqu’on observe le modèle de profil, mais aussi ce que l’on ressent derrière son volant.

Toyota Crown Signia 2025, trois quarts avant | Photo : D.Rufiange

Design de la Toyota Crown Signia 2025 - 8,5/10

La berline Crown a des formes bizarroïdes. Les proportions de la familiale Crown Signia sont beaucoup plus harmonieuses et intéressantes. L’ensemble est plus élégant, c’est une évidence.

À l’avant, comme si l’on voulait accentuer le fait qu’on est en présence du compromis parfait entre l’utilitaire et la voiture, on dirait que le style est celui d’une Prius qui aurait été accouplée à un Lexus TX. L’effet est réussi et à l’arrière, c’est tout aussi bien dessiné. Les roues de 21 pouces ajoutent du caractère à l’ensemble.

Le Venza n’était pas laid, mais cette Crown Signia risque de se faire davantage remarquer. Pour ce qui est des coloris, ce n’est rien de renversant, mais le bronze se laisse admirer. D’ailleurs, pour les couleurs, ça se lit comme suit : Nuage orageux ou Noir de série ; Âge de bronze, Rouge ligne d’arrivée ou Blanc oxygène en option.

Toyota Crown Signia 2025, intérieur | Photo : D.Rufiange

Intérieur

À bord, c’est le noir ou une teinte que Toyota a baptisé Marron équestre. Ce qu’on remarque, surtout, c’est la qualité de ce qui est offert. On pourrait installer un logo Lexus sur le volant, vraiment. Le confort des sièges est sans reproche et l’insonorisation est aussi digne de mention.

Et justement, puisque le modèle n’est livré qu’en une seule configuration chez nous, la Limited, parlons-en de l’équipement. En fait, on a droit à un tout garni. Ainsi, chaque Toyota Crown Signia est servie avec la sellerie de cuir, les sièges avant et arrière chauffants (ventilés à l’avant), le volant chauffant, une chaîne audio haut de gamme à 11 haut-parleurs, un hayon mains libres, un rétroviseur intérieur à affichage numérique, des rétroviseurs chauffants qui peuvent être rabattus de façon électrique, des phares, feux et phares antibrouillard à DEL, ainsi que des essuie-glace qui détectent la pluie, entre autres.

Un ensemble Technologie est livrable. Il ajoute surtout des caractéristiques de sécurité additionnelle à la suite TSS 3.0 (Toyota Safety Sense) qui est d’office avec le véhicule.

Quant à l’espace de chargement, on est dans l’univers des VUS compacts avec un volume de 1870 litres derrière la première rangée.

Toyota Crown Signia 2025, écran de données | Photo : D.Rufiange

Technologie de la Toyota Crown Signia 2025 - 8,0/10

Rien ne manque de ce côté avec toutes les applications offertes comme Apple CarPlay et Android Auto, ou encore les services connectés de Toyota, dont Drive Connect. Celui-ci propose pour une période de trois ans la navigation infonuagique avec les points d’intérêt Google, l’assistant intelligent qui s’active lorsqu’on prononce la phrase « Bonjour Toyota », ainsi que Destination Assist.

À la planche de bord, on retrouve sans surprise deux écrans de 12,5 pouces pour le bloc d’instruments et les fonctions du système multimédia. Trois ports USB-C sont présents à l’avant, deux à l’arrière.

Et parlant de technologie, il faut mentionner l’efficacité du système hybride mis à profit par cette Crown Signia. Toutefois, le fait qu’on ait droit à la quatrième génération de ce dernier, plutôt qu’à la cinquième qui équipe la Camry et la Prius, laisse sur l’appétit.

Le rendement demeure efficace, toutefois.

Toyota Crown Signia 2025, calandre | Photo : D.Rufiange

Motorisation de la Toyota Crown Signia 2025 - 7,5/10

Sous le capot, on retrouve un 4-cylindres de 2,5 litres, lequel reçoit l’aide de moteurs électriques pour offrir 240 chevaux et le rouage intégral.

Une transmission à variation continue fait équipe avec cette mécanique. Lorsqu’on ne sollicite pas trop la voiture, ça va. Cette boîte fait un meilleur travail avec la cinquième génération du système hybride, surtout lorsqu’il est question de la gestion des révolutions motrices lorsqu’on relâche l’accélérateur. Ce n’est rien de majeur, mais encore une fois, on aurait espéré plus avec la 5e génération du système hybride.

Toyota Crown Signia 2025, trois quarts arrière | Photo : D.Rufiange

Conduite de la Toyota Crown Signia 2025 - 8,0/10

Au volant, c’est sans histoire, ce qui représente une bonne nouvelle pour ce modèle. Avec certains véhicules, on cherche l’agrément de conduite ou ce petit côté teigneux qui rend l’expérience plus enivrante. Avec une Toyota Crown Signia, on n’a pas ce genre d’attente. Plutôt, on anticipe une conduite axée sur le grand confort, et c’est exactement ce qu’on nous livre.

On se laisse bercer par le confort, vraiment. La tenue de route est solide, voire étonnante. C’est drôlement mieux planté qu’un VUS. C’est pourquoi nous allons continuer à parler d’une familiale avec cette voiture. Le hic, s’il y en a un, c’est que la direction, en son centre, est quelque peu imprécise. En sélectionnant le mode de conduite sport, on amenuise un peu la chose.

Pour vous résumer l’expérience en une phrase, disons que je prendrais le volant de cette voiture pour un long road trip ; un très long road trip.

Toyota Crown Signia 2025, écusson hybride | Photo : D.Rufiange

Consommation

Toyota annonce des cotes de consommation de 6,0 litres aux 100 km en ville, 6,3 litres sur l’autoroute, pour un combiné de 6,2 litres aux 100 km. C’est très bien, mais on aurait eu un peu mieux avec la plus récente technologie.

Lors de notre essai, très court, nous avons maintenu la moyenne promise, sur des routes de campagnes suffisamment vallonnées pour exiger plusieurs accélérations importantes.

Toyota Crown Signia 2025, avant | Photo : D.Rufiange

Les prix de la Toyota Crown Signia 2025 au Canada

Le modèle est proposé à partir de 57 450 $. Avec l’ensemble Technologie, ça passe à 59 525 $. Avec les frais, Toyota estime les prix à 60 081 $ et 63 156 $, respectivement.

Question souvent posée concernant la Toyota Crown Signia 2025

Est-ce qu’il sera possible de remorquer avec la Crown Signia ?

Oui. La capacité est à 2700 livres.

Toyota Crown Signia 2025, arrière | Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

Toyota vient combler un vide en ajoutant la Crown Signia à sa gamme, surtout avec le départ du Venza. Est-ce que le modèle fera mieux ? On en doute. Il a tous les outils pour séduire, mais il ne faudrait pas s’attendre à un volume de vente très élevée pour cette solution plus singulière.

Car, en bout de piste, à qui s’adresse la Crown Signia ? Nous avons bien peur que ce soit à l’acheteur de la défunte Avalon, qui n’a jamais attiré les foules non plus.

Laissons la chance au coureur, toutefois ; les ventes vont parler.

Les concurrentes de la Toyota Crown Signia 2025

- Audi A6 Allroad

- Genesis GV70

- Subaru Outback (si une version moins chère était au menu)

- Volvo V90

Toyota Crown Signia 2025, hayon arrière | Photo : D.Rufiange

Toyota Crown Signia 2025, bas de console centrale | Photo : D.Rufiange