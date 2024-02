• Le Toyota Land Cruiser 2024 sera vendu à partir de 69 290 $ au Canada.

Le Toyota Land Cruiser 2024 est l’un des modèles les plus attendus à travers l’industrie cette année. L’annonce du retour de ce modèle au Canada après une absence de plus de 30 ans (1989) a été saluée par les amateurs. Plusieurs ont déjà manifesté l’intérêt de s’en procurer un.

À voir aussi : Le Toyota Land Cruiser 2024 est dévoilé : un retour en force… et rétro

On sait maintenant à partir de quel prix il sera vendu au pays, soit 69 290 $, avant les frais. Toyota estime le prix total à 72 921 $, une fois ces derniers ajoutés.

En tout, quatre versions du modèle seront proposées chez nous:

- Toyota Land Cruiser 1958 - 69 920 $

- Toyota Land Cruiser - 77 290 $

- Toyota Land Cruiser Premium - 83 290 $

- Toyota Land Cruiser Première édition -90 370 $)

Deux choses sont à retenir concernant l’offre ; le modèle d’entrée de gamme proposera une allure rétro avec des phares à DEL rond, rappelant ceux des FJ de l’époque. En ce qui concerne la Première édition, son tirage sera limité à 290 unités seulement.

Selon nous, la première sera la plus populaire et la plus recherchée, en raison de la présence de ces phares ronds, qui donnent une allure complètement différente et charmante au véhicule. Évidemment, il faudra voir en ce qui concerne la disponibilité et le volume offert avec chaque déclinaison.

En ce qui concerne l’équipement offert avec chaque variante, voici un aperçu de quelques-unes des caractéristiques qui vous attendent.

L'habitacle du Toyota Land Cruiser 2024 Photo : Toyota

Land Cruiser 1958

Cette version d’entrée de gamme propose une calandre et des phares ronds de type rétro, un écran multifonction de sept pouces pour le conducteur et un écran de huit pouces pour le système multimédia, une chaîne audio à six haut-parleurs, une sellerie en tissu, des sièges avant et un volant chauffant, un système de climatisation automatique à deux zones, ainsi que plusieurs organes mécaniques spécialisés pour la conduite hors route, comme l’assistance en descente et un différentiel arrière à verrouillage électronique.

Toyota Land Cruiser 2024 gris Photo : Toyota

Land Cruiser

En passant à cette variante, on perd l’allure rétro alors que des phares rectangulaires à DEL s’installent à l’avant. Les roues en alliage conservent leur taille de 18 pouces. En outre, on profite d’un toit ouvrant, d’un hayon arrière assisté, d’écrans de 12,3 pouces pour le bloc d’instruments et le système multimédia, la sellerie Softex, la recharge sans fil pour appareils cellulaires, des modes de conduite tout-terrain, ainsi qu’un système de désaccouplement de la barre stabilisatrice à l’avant (pensez Jeep Wrangler Rubicon).

Le tout nouveau Toyota Land Cruiser 2024 Photo : Toyota

Land Cruiser Premium

Avec la version Premium, c’est un VUS à l’allure plus luxueuse que vous retrouvez, avec des roues en alliage de 20 pouces, une chaîne audio JBL à 14 haut-parleurs, l’affichage tête-haute, davantage de caractéristiques de sécurité, une glacière à la console centrale, une sellerie de cuir, ainsi que la mémoire pour la position du conducteur et un rétroviseur à affichage numérique.

Toyota Land Cruiser 2024, profil Photo : Toyota

Land Cruiser Première édition

Enfin, avec la variante à tirage limité, on retrouve plusieurs éléments exclusifs comme une plaque de protection à l’avant et un protecteur pour le boîtier de transfert, un porte-bagages unique, des roues de 18 pouces au fini singulier, des accents intérieurs et des couleurs exclusives. Notez que ce modèle est proposé avec les phares ronds à DEL.

Nous aurons l’occasion de faire l’essai du Toyota Land Cruiser 2024 en avril prochain, lors d’un lancement organisé par Toyota. Soyez certains de nous revenir pour tous les détails entourant notre expérience au volant.