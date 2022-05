La marque Moskvich pourrait renaître en Russie

La guerre que livre la Russie à l’Ukraine est terrible à tous les points de vue et ses répercussions et conséquences affectent des millions de vies. Parmi les conséquences, on peut aussi compter celles qui affectent l’industrie automobile.

Avec le retrait de plusieurs manufacturiers de la Russie, le paysage automobile est appelé à changer sur les vieilles terres soviétiques. Car, pour le moment, dans le quotidien, les gens vont continuer à avoir besoin de nouveaux modèles.

Voilà qui nous amène à la marque Moskvich, jadis la fierté de la nation russe. Cette dernière, apparue en 1946 et disparue en 2001, pourrait bien revivre en raison du conflit, ce qui en laisse plusieurs perplexes là-bas.

En effet, lorsque Renault a annoncé son départ du pays (le constructeur français a vendu sa participation majoritaire dans la firme AvtoVAZ), le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, s’est empressé d’exposer les plans de nationalisation de l’usine de Moscou qui avait été le centre de production de la Moskvich. Le projet vise une renaissance « moderne » de l’ancienne marque de voitures.

Certains amateurs se réjouissent là-bas, mais d’autres voient dans cette action un geste populiste.

Dans un contexte d’exode des entreprises occidentales, le président Vladimir Poutine a déclaré que les Russes devaient être fiers de l’héritage industriel du pays et qu’il souhaitait renforcer la base manufacturière à l’échelle nationale.

Le contexte est différent, mais il est difficile de ne pas faire un parallèle avec une certaine Volkswagen Beetle, une voiture qui devait être la fierté nationale des Allemands à l’époque nazie. Le recours à l’attachement et à la fierté est une vieille stratégie en temps de conflit.

Photo : Wikicommons Une Moskvich 1360

Si la production de Moskvich reprend, la structure de la voiture pourrait bien être celle du constructeur chinois JAC qui travaillerait en partenariat avec Kamaz, un fabricant de camions basé en Russie. C’est du moins la rumeur qui court là-bas, selon ce que rapporte Reuters.

Évidemment, on se garde bien de commenter la situation, tant d’un côté que de l’autre.

Verra-t-on de nouvelles voitures russes « nationale » voir le jour ? Le nouveau modèle Moskvich serait construit dans l’ancienne usine Renault de Moscou. Le quotidien économique russe Vedomosti, qui a rapporté l’information pour la première fois jeudi dernier, a cité une source selon laquelle la production commencerait au plus tard au quatrième trimestre de cette année.

Bien sûr, la situation peut changer si le conflit se règle. Renault n’a pas exclu un retour en Russie. Cependant, tout va dépendre de la guerre et de la situation politique qui va s’en suivre.