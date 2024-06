L’un des salons automobiles les plus connus et prestigieux, celui de Genève, déménage de la Suisse au Qatar. La décision a été annoncée vendredi dernier. Elle est la conséquence d’une baisse d’intérêt et d’un marché difficile, selon les organisateurs.

Le premier Salon de l’auto de Genève a été tenu en 1905. Il est difficile d’identifier à quel moment précis le déclin du salon a commencé, mais il est certain que la Covid-19 peut être un des éléments pointés du doigt. On se souviendra que l’événement avait été le premier d’importance annulé en raison de la crise sanitaire. La situation a été répétée en 2021 alors qu’en 2022, le manque d’exposant avait forcé les organisateurs à retirer la fête du calendrier. Différents problèmes organisationnels avaient aussi fait la manchette.

En 2023, l’événement s’est tenu au Qatar sous le nom du Salon international de l’automobile de Genève Qatar.

Le Salon de l’auto de Genève | Photo : GIMS (Geneva International Motor Show)

Cette année, on a tenté un retour en Suisse, mais le bilan n’a pas été reluisant. Le problème est maintenant que les salons sont surtout l’affaire de constructeurs locaux, sans compter que les compagnies s’intéressent surtout aux marchés où ils sont présents et que leurs ventes sont importantes. Conséquemment, les salons de Munich et de Beijing sont préférés par les fabricants, au détriment de Genève.

L’édition tenue ce printemps n’a attiré qu’un seul constructeur automobile européen, Renault, ainsi que plusieurs d’origine chinoise. Elle n’a attiré que 168 000 visiteurs, soit moins que les 200 000 espérés par les organisateurs.

La décision fait suite au constat que les conditions du marché en Europe « ne sont pas propices au succès des prochaines éditions », ont déclaré les organisateurs.

L’aventure du salon de Genève va se poursuivre au Qatar en novembre 2025.