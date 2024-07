Grosse nouvelle sur la scène des salons automobiles montréalais alors que l’organisation du Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM) fait l’acquisition du Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM).

Depuis quelques années, deux événements bien distincts se tiennent dans la métropole. Ça va continuer à être le cas à court et à moyen terme selon le SIAM, mais ce dernier est fier d’annoncer que son équipe va pouvoir maintenant s’occuper de l’organisation du SVEM.

On peut deviner que d’ici quelques années, les deux ne feront qu’un, mais il faudra voir, car il est difficile de prédire à quel moment il sera plus avantageux et pertinent de le faire.

Au Salon de l'auto électrique de Montréal 2024 | Photo : D.Boshouwers

Du côté des principaux intéressés, l’heure est bien sûr à la réjouissance. Denis Dessureault, le vice-président directeur du Salon international de l’Auto de Montréal, avait ceci à déclarer concernant la transaction :

« Nous sommes ravis de cette transaction qui nous permet de mettre à profit notre savoir-faire et d’élargir notre offre. Il est essentiel pour nous de présenter un Salon du véhicule électrique de Montréal 2025 encore plus fort, en s’appuyant sur les bases solides qui ont fait sa réputation ces dernières années. Dans l’immédiat, notre priorité est de présenter un événement en 2025 et de propulser la marque vers de nouveaux sommets grâce à notre expertise, tout en respectant son identité et l’expérience client à laquelle ses visiteurs sont habitués. » - Denis Dessureault, VP du Salon international de l’Auto de Montréal

Quant à Luc Saumure, le cofondateur du Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM), il avait ceci à partager :

« Nous sommes heureux d’avoir cédé notre implication dans le SVEM à l’équipe du Salon International de l’auto de Montréal et nous sommes persuadés qu’elle assumera la progression, le suivi et la qualité de l’événement. Depuis de nombreuses années, le SIAM est reconnu comme le chef de file en promotion d’événements automobiles et c’est la raison pour laquelle nous avons choisi cette organisation. »

Louis Bernard, autre cofondateur du SVEM, a pour sa part ajouté ceci :

« Au cours des prochains mois, nous allons assurer la transition entre les équipes pour continuer à positionner le SVEM comme une référence incontournable en matière de mobilité électrique au Québec et ainsi garantir sa pérennité. »

Une présentation au Salon de l'auto de Montréal 2024 | Photo : D.Boshouwers

Le prochain Salon de l’auto de Montréal va se tenir en janvier, comme toujours. Pour la prochaine édition du Salon du véhicule électrique, ça va se produire du 2 au 4 mai 2025 au Stade IGA du parc Jarry, en raison des travaux qui auront cours au Stade olympique de Montréal.