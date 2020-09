Saturn Astra 2008 : aperçu

Opel, l'une des nombreuses divisions de GM dans le monde, fournit les bases du prochain véhicule de Saturn. En fait, pour être exact, l'Astra de chaque compagnie sera pratiquement la même. Chez Saturn, elle remplacera la vieille Ion pour compléter le plan de revitalisation de la marque.L'Astra sera offerte en format hatchback à trois et à cinq portes. Quant à la motorisation, un moteur Ecotec à quatre cylindres de 1,8 litre (140 chevaux, 126 lb-pi de couple) sera au menu. Les transmissions disponibles seront une manuelle à cinq rapports et une automatique à quatre rapports. Le diamètre des roues variera entre 16 et 18 pouces. Pour ce qui est de l'équipement de sécurité, il inclura des freins antiblocage et, en option, le contrôle StabiliTrak.L'Astra arrivera sur le marché au dernier trimestre de 2007 pour concurrencer les Dodge Caliber, Volkswagen Rabbit, Ford Focus, Honda Civic et Mazda3 Sport. Une version Red Line (haute performance) pourrait éventuellement voir le jour, sans doute avec le même moteur suralimenté de 260 chevaux que le roadster Sky Red Line de Saturn.Si l'on se fie à GM, l'Opel Astra s'est vendue en plus de 500 000 exemplaires en Europe, et ce, au cours de l'année 2006 seulement. Il s'agit par ailleurs de l'un des modèles les plus sécuritaires de la catégorie. Attendez-vous à ce que ce soit la même chose en Amérique du Nord.