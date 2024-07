La série Netflix sur Ayrton Senna débutera le 29 novembre

Le 1er mai dernier, un triste anniversaire était célébré dans le monde de la course automobile, soit la mort du légendaire pilote de Formule 1 Ayrton Senna. Le 29 novembre prochain, la série que prépare Netflix sur le Brésilien atteindra finalement les ondes.

La série va compter six épisodes. On se souviendra que la bande-annonce avait été diffusée le 1er mai dernier, nous mettant l’eau à la bouche. L’œuvre va nous permettre de suivre la carrière internationale du triple champion du monde, du moment où il s’est installé au Royaume-Uni pour courir en Formule Ford, jusqu’à la journée du 1er mai 1994.

Netflix a collaboré avec la société de production brésilienne Gullane pour la création de cette série. C’est l’acteur brésilien Gabriel Leone qui va y tenir le rôle principal, sous la direction des réalisateurs brésiliens Vicente Amorim et Julia Rezende.

La distribution comprend également Matt Mella dans le rôle d’Alain Prost, le grand rival de Senna à la fin des années 80 et au début des années 90. Johannes Heinrichs dans le rôle de Niki Lauda, Patrick Kennedy dans celui de Ron Dennis, Leon Ockenden personnifiant James Hunt, Steven Mackintosh en Frank Williams, ainsi qu’Alice Wegmann, jouant le rôle de Lilian Vasconcelos, la première femme d’Ayrton Senna, sont aussi de la distribution.

Il est d’ores et déjà assuré que les cotes d’écoute de cette série seront monstrueuses. Outre les amateurs actuels de Formule 1 qui seront rivés devant leurs écrans, plusieurs seront curieux de redécouvrir une époque où la F1 était plus captivante et où les personnages qui la composaient semblaient plus authentiques.

La recréation historique promet aussi d’être intéressante. Et la comparaison sera inévitable avec le film sur la Formule 1 qui est en préparation et qui va mettre en vedette Brad Pitt. Ce long métrage est toutefois attendu l’année prochaine.

En attendant, on se donne rendez-vous le 29 novembre prochain.