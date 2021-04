Honda a publié des images et une vidéo du nouveau concept de design intérieur qui prévaudra sur ses modèles à l'avenir. Le constructeur automobile appelle cette philosophie Simplicity and Something - le something de plus faisant référence aux qualités plus intangibles qui peuvent faire apprécier un véhicule aux consommateurs, comme le caractère distinctif, la chaleur ou le caractère ludique de l’habitacle.

Parmi les caractéristiques notables de la nouvelle signature de Honda en matière de design intérieur, citons un écran multimédia transparent, des boutons physiques pour les fonctions essentielles comme la commande audio et la climatisation, et un effort pour réduire le désordre. Cela est particulièrement évident dans l'espace situé juste en dessous de l'écran transparent flottant. Dans l'ensemble, il y a une certaine angularité dans le design.

Photo : Honda Image de l'habitacle de la Honda Civic 2022

Le design présenté aujourd’hui n'est pas encore destiné à un modèle de série en soit, mais Honda promet des éléments de la signature Simplicity and Something dans le prochain HR-V 2022 et la Civic 2022 de nouvelle génération. Le premier vient d’ailleurs d'être présenté dans sa version européenne, et le second sera dévoilé plus tard cette semaine.

Ce que nous avons vu pour ces deux modèles à venir confirme la présence d'un écran multimédia haut de gamme, de boutons et de cadrans physiques et d'un nouveau design des bouches de climatisation. Sans trop de surprise, cependant, aucun des deux modèles ne présente l'écran multimédia transparent montré aujourd'hui.