Une puissance de 207 chevaux pour la Honda Prelude 2026

L’an dernier, au Salon de l’auto de Tokyo, Honda a pris un peu tout le monde par surprise en dévoilant un concept nommé Prelude. A-t-on besoin de rappeler que ce nom a fait vibrer une génération d’amateurs dans les années 80 et 90 ?

Voir : Tokyo 2023 : Le nom Prelude renait chez Honda, apposé à un concept électrique

Cette fois, c’est un modèle destiné à la production qu’on nous présentait. La principale différence par rapport à la version de l’époque, c’est que le groupe motopropulseur de la nouvelle variante sera hybride.

Cette semaine, on apprend plus de détails sur le véhicule grâce à une nouvelle rapportée par le site Best Car Web. C’est le cas du moteur qui sera vraisemblablement utilisé, entre autres. On avance que ce dernier serait le même 4-cylindre de 2,0 litres qui équipe l’Accord hybride, et qu’il offrirait une puissance combinée de 207 chevaux.

Cette nouvelle va en faire grimacer quelques-uns qui s’attendaient à voir arriver une Prelude plus performante. En 2001, la dernière année où l’ancienne mouture a été proposée, elle offrait 200 chevaux.

Le prototype Honda Prelude | Photo : D.Boshouwers

Nous avons eu l’occasion de voir le concept au Salon de l’auto de Los Angeles en novembre dernier, ce qui nous a donné un aperçu de ses dimensions. Pour vous donner une idée, visualisez la Toyota GR86 et vous ne serez pas loin de la vérité. La GR86 s’étend sur 167,9 pouces, alors que la Prelude se mesure à 169,3 pouces. Toujours pour vous permettre d’avoir la meilleure perspective, c’est 20 pouces de moins qu’une Ford Mustang (189,4).

La longueur du modèle est semblable à celle des Prelude des années 80. Tout ça nous fait penser à la stratégie adoptée par Honda au début des années 2010 avec le retour de la CR-X, baptisée CR-Z et offerte en configuration hybride uniquement. On avait essentiellement repris le même format, sans offrir trop de puissance.

La CR-Z n’a pas été un succès, malgré ses qualités. Est-ce que Honda s’apprête à refaire la même erreur, 15 ans plus tard ? Il faudra voir.

Sa commercialisation chez nous est à confirmer, mais sa présence à Los Angeles l’automne dernier est un bon indice. Le modèle n’est pas attendu avant la seconde moitié de 2025.

Nous aurons l’occasion de revenir en long et en large sur ce produit au nom évocateur, il faut le mentionner.