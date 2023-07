Les amortisseurs jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de votre véhicule, assurant une conduite sûre et confortable. Cependant, avec le temps, ils peuvent s'user et nécessiter un remplacement. Comment reconnaître les signes d'usure des amortisseurs et déterminer le bon moment pour les remplacer ? Dans cet article, nous aborderons les indicateurs clés de l'usure des amortisseurs et vous guiderons dans les étapes à suivre pour assurer votre sécurité sur la route.



Quand faut-il remplacer les amortisseurs ?

Il est recommandé de remplacer les amortisseurs avant et arrière tous les 80 000 kilomètres ou tous les 5 ans, selon la recommandation du fabricant. Si vous observez des signes d’usure ou si vous ressentez des changements significatifs dans le comportement de votre véhicule, il est préférable de faire vérifier vos amortisseurs par un professionnel.

Comment reconnaître les signes d'usure des amortisseurs ?

Voici quelques signes révélateurs d'une usure des amortisseurs :

• Une conduite cahoteuse ou inconfortable avec des vibrations excessives ressenties à l'intérieur du véhicule ;

• Une augmentation de la distance de freinage ce qui peut affecter votre capacité à réagir rapidement en cas de besoin ;

• Une inclinaison excessive du véhicule lors des virages ou des changements de voie ;

• Une usure inégale des pneus où certains côtés s'usent plus rapidement que d'autres ;

Des bruits anormaux tels que des grincements, des coups ou des claquements lorsque vous conduisez sur des routes irrégulières.

Lorsque ces signes d’usure font leur apparition, il est important de trouver rapidement un garage pour procéder à un changement des amortisseurs de la voiture.



Amortisseur avant Photo : Auto123

Qu'est-ce qui cause l'usure des amortisseurs ?

Les amortisseurs subissent une usure progressive en raison de diverses causes, notamment :

• Utilisation normale du véhicule : les amortisseurs sont soumis à une usure naturelle au fil du temps en raison de l'utilisation quotidienne du véhicule. À mesure que vous conduisez sur différentes surfaces routières, les amortisseurs absorbent les chocs et les vibrations, ce qui entraîne une détérioration progressive de leurs performances ;

• Conditions routières difficiles : les routes en mauvais état, telles que celles avec des nids-de-poule, des bosses, des ralentisseurs ou des surfaces cahoteuses, exercent une pression supplémentaire sur les amortisseurs. Ces conditions peuvent accélérer l'usure et entraîner des dommages prématurés ;

• Surcharge du véhicule : lorsque vous transportez régulièrement des charges lourdes ou que vous dépassez la capacité de chargement recommandée pour votre véhicule, cela peut exercer une pression excessive sur les amortisseurs. Une surcharge constante peut provoquer une usure prématurée et réduire leur efficacité ;

• Mauvaise utilisation ou entretien inadéquat : une conduite agressive, avec des freinages brusques, des accélérations rapides et des virages serrés, peut accélérer l'usure des amortisseurs. De plus, un entretien inadéquat, comme le non-remplacement des pièces d'usure, le non-respect des intervalles de maintenance recommandés ou l'absence de lubrification des composants, peut entraîner une détérioration plus rapide des amortisseurs.

Il est important de noter que les facteurs mentionnés ci-dessus peuvent interagir entre eux, accélérant ainsi l'usure des amortisseurs.

Quels sont les risques de conduire avec des amortisseurs usés ?

Conduire avec des amortisseurs usés présente plusieurs risques potentiels :

• Une distance de freinage plus longue, ce qui peut compromettre votre sécurité sur la route ;

• Une perte de contrôle du véhicule lors de virages ou de manœuvres brusques ;

• Une usure prématurée des pneus, ce qui nécessitera leur remplacement plus fréquent ;

• Une détérioration des autres composants de la suspension, tels que les ressorts et les rotules.

Les amortisseurs jouent un rôle crucial dans la tenue de route de votre véhicule et votre sécurité sur la route. Si vous remarquez des signes d'usure des amortisseurs, il est essentiel de les faire vérifier et de les remplacer si nécessaire. Veillez à entretenir régulièrement votre véhicule et à prendre les mesures nécessaires pour garantir une conduite en toute sécurité.