Stellantis a annoncé le rappel de quelque 285 000 voitures, peut-on apprendre via la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada.

Concrètement, on parle de 217 802 Dodge Charger et de 67 180 Chrysler 300. Dans les deux cas, on parle de véhicules des années 2018 à 2021. Le problème est relié à un gonflement défectueux des coussins gonflables latéraux.

Au Canada, 10 285 véhicules sont touchés par cette campagne.

Chrysler 300s Sport 2018 Photo : Chrysler

Dans le document de rappel remis à la NHTSA, Stellantis indique que des « gonfleurs suspects » ont été utilisés entre juillet 2018 et mai 2021, puis n’ont plus été utilisés par la suite. Le constructeur a déclaré que son analyse du problème montre que les véhicules concernés (environ 1 % des voitures rappelées) « peuvent avoir eu de l’humidité introduite dans le gonfleur pendant la fabrication chez le fournisseur, ce qui peut causer une corrosion interne au fil du temps et potentiellement conduire à une fissuration par corrosion sous contrainte dans le gonfleur ».

Là où c’est vraiment problématique, c’est que le pépin peut entraîner la rupture du coussin, voire la projection de fragments de métal dans l’habitacle, ce qui peut provoquer des blessures.

On a vu à quel point ce genre de situation peut être tragique avec la saga des coussins gonflables Takata, responsables de la mort de plus de 30 personnes à travers la planète.

Stellantis a déclaré qu’en date du mois de février 2024, elle avait connaissance de deux réclamations de garantie et de cinq dossiers d’assistance à la clientèle reliés à ce problème, mais qu’aucun cas de blessure n’avait été signalé.

Les véhicules rappelés verront leurs deux rideaux latéraux être remplacés par de nouvelles unités, utilisant cette fois des gonfleurs fabriqués en dehors de la période touchée par le rappel, toujours selon les documents publiés par la NHTSA.

Les propriétaires seront informés de la procédure à suivre à compter du 3 mai.