• Uconnect et STLA Smart Cockpit : ce qu'ils sont et à quoi ils servent.

On dira ce qu’on voudra du rythme d’adoption par le groupe Chrysler et sa société-mère Stellantis des nouvelles technologies motrices, on ne peut pas lui reprocher de traîner la patte en matière d’infodivertissement et de connectique. Son système Uconnect a toujours été à l’avant-scène. Appelée STLA Smart Cockpit, sa prochaine version promet plus d’innovation encore.

Le futur tableau de bord de Stellantis incorporant le STLA Smart Cockpit Photo : Stellantis

STLA Smart Cockpit

Le STLA Smart Cockpit (à prononcer « Stella » Smart Cockpit) a été présenté pour une première fois au public en janvier 2023 au CES de Las Vegas. Cette nouvelle interface multimédia a été conçue pour offrir une foule de services embarqués et connectés à bord des véhicules de toutes les marques du groupe, y compris ceux de Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Ce système est aussi à l’aise à bord de véhicules à moteur thermique qu’à bord de véhicules hybrides ou entièrement électriques.

La responsable du développement logiciel de Stellantis, Mamatha Chamarthi, explique à Auto123 que l’objectif avec ce système est de rendre l’expérience les véhicules Stellantis plus sûrs dans leurs déplacements, plus faciles à utiliser et plus amusants à conduire.

STLA Smart Cockpit offrira des options de personnalisation qui visent à souligner les traits distinctifs de chaque marque du groupe automobile. Ce système est basé sur un logiciel développé conjointement par Stellantis avec Amazon. L’intégration de la commande vocale Alexa est très poussée et permettra une intégration très transparente avec ses nombreuses fonctions de domotique et de maison intelligente.

Pour les véhicules électriques à venir à partir de 2025, STLA Smart Cockpit utilisera l’information tirée de l’agenda de l’utilisateur pour créer un itinéraire sur-mesure qui comprend des recommandations de stationnement, de lieux pour effectuer une recharge au besoin et même des restaurants où casser la croûte.

Sketch d'un habitacle de véhicule avec le STLA Smart Cockpit Photo : Stellantis

Abonnements sur-mesure

Comme d’autres constructeurs, Stellantis mise sur les services connectés à valeur ajoutée pour générer de nouveaux revenus. Pour les automobilistes, cela se traduira par des services additionnels présentés à l’écran du système multimédia de leur véhicule auxquels ils pourront s’abonner, moyennant quelques dollars chaque mois.

Comme l’indique Mme Chamarthi, ces services seront regroupés en trois catégories.

Sécurité - Du côté de la sécurité, tout ce qui permet de bien protéger les occupants sera offert d’office. « On ne veut pas que les gens regrettent de ne pas s’être abonnés à une fonction de sécurité au moment d’avoir un accident, » illustre-t-elle.

Localisation - En revanche, des services permettant de repérer son véhicule si on ne le retrouve plus, allant jusqu’à son immobilisation forcée à distance en cas de vol, pourront être vendus séparément.

Services de télématique - Ces types de fonctionnalités seront aussi offerts par abonnement. La possibilité de déverrouiller ou de démarrer son véhicule à distance est un exemple. Préchauffer ou préclimatiser l’habitacle en est un autre. De façon plus ludique, il sera possible de s’abonner à des services musicaux connectés, comme la radio satellite SiriusXM.

Stellantis promet aussi de recourir à l’intelligence artificielle pour aider ses clients à personnaliser un peu plus leur véhicule. Par exemple, vous pourriez commander d’un simple clic à partir du tableau de bord de votre Jeep des accessoires personnalisés identifiés par la caméra de votre véhicule sur un autre Jeep que vous avez croisé sur la rue… ou dans les sentiers.

Intérieur d'un Ram 1500 2020 Photo : RAM

Uconnect 5 : une retraite honorable

STLA Smart Cockpit remplacera Uconnect 5 d’ici la fin 2024, promet Mamatha Chamarthi. Il reprendra évidemment ses principales fonctions déjà existantes.

Uconnect 5 a été présenté par FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) en 2020. C’est à partir de l’année suivante qu’il a été intégré aux produits nord-américains du groupe international Stellantis, nouvellement formé par le regroupement des marques de FCA et le groupe PSA (Peugeot-Citroën).

Uconnect 5 a été ensuite déployé dans 150 pays par Stellantis. Ce système repose sur la version open-source du logiciel Android, bien connu du côté de la téléphonie mobile. Il a été conçu pour réagir rapidement aux commandes de l’utilisateur. Son interface visuelle a aussi été repensée pour convenir aux plus grands écrans tactiles qu’on trouve désormais à bord des véhicules neufs.

Intérieur du Jeep Compass 2023 Photo : Jeep

La plus grande particularité de Uconnect 5 est qu’il peut accueillir jusqu’à cinq profils d’utilisateurs différents. Chaque profil peut avoir son propre affichage, où les différentes applications (musique, navigation, etc.) s’affichent dans l’ordre de son choix. Uconnect 5 permet aussi de jumeler en simultané par Bluetooth deux téléphones différents.

Uconnect 5 ajoute la version à jumelage sans fil de CarPlay et d’Android Auto, et hérite d’une version avancée de la commande vocale Alexa, d’Amazon. Alexa est aussi présente dans des appareils connectés pour la maison, ce qui permet à Uconnect 5 d’intégrer son véhicule à un environnement domotique intelligent.

À bord, les données de navigation incluent désormais l’état de la circulation en direct, gracieuseté de la société spécialisée TomTom. Des données sur les réseaux de recharge pour véhicules électriques font aussi leur apparition, tout comme les mises à jour par réseau cellulaire.

Du côté mécanique, Uconnect 5 permet d’envoyer des diagnostics à son technicien certifié, qui peut échanger des messages avec le conducteur pour planifier un entretien ou une inspection mécanique.

Uconnect dans le temps

L’histoire du système Uconnect raconte aussi l’évolution ces 20 dernières années des systèmes multimédias à bord des véhicules vendus en Amérique du Nord.

L'interieur de Chrysler Pacifica 2004, avec le premier système Uconnect Photo : Chrysler

Écran de donnée dans le Chrysler Pacifica 2004 Photo : Chrysler

Le système Uconnect est une des interfaces multimédias pour la voiture les plus anciennes. Il a vu le jour en 2003. La Chrysler Pacifica 2004 – qui avait à l’époque davantage la forme d’un VUS que d’une fourgonnette – qui en a hérité en premier. Sa particularité était d’embarquer le protocole Bluetooth pour jumeler un téléphone cellulaire à son système audio. Pour la petite histoire, c’est deux ans plus tard qu’Apple a mis en marché son premier iPhone.

C’est cependant à partir de 2009 que le groupe Chrysler a commencé à intégrer davantage d’options de connectivité à son système Uconnect. La téléphonie retrouvait la lecture musicale via Bluetooth. La navigation et la disponibilité d’un point d’accès WiFi à bord en faisaient un système complet, à l’époque.

D’autres fonctions connectées ont été ajoutées au fil des ans, jusqu’en 2016, quand la 4e génération du système Uconnect a officiellement vu le jour. C’est à partir de ce moment que les interfaces Apple CarPlay et Google Android Auto ont fait leur apparition à l’écran des systèmes multimédias des véhicules Chrysler, Dodge et Jeep.

Uconnect 4 apportait aussi son lot de correctifs de sécurité, puisqu’il avait été découvert en 2015 que ce système comportait de nombreuses failles permettant d’exploiter à distance certaines fonctions du véhicule.