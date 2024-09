• Stingray étend ses services avec Ford, le deuxième constructeur à adopter l’application en septembre, après Nio en Chine.

Le groupe Stingray, une entreprise montréalaise spécialisée dans la musique, les médias et la publicité, a annoncé cette semaine qu’elle intégrerait son application de karaoké dans les véhicules Ford. Le service sera disponible dans les véhicules électriques et autres modèles Ford et Lincoln à partir de 2025, à l’intérieur des marchés du Canada, des États-Unis, du Mexique et de l’Europe.

Un partenariat stratégique pour enrichir l’expérience en voiture

Depuis 2019, Stingray a fait ses débuts dans le secteur automobile avec Tesla et a depuis intégré son application de karaoké dans les systèmes multimédias de près de quatre millions de véhicules dans le monde, via des partenariats avec des constructeurs comme BYD (Build Your Dream), Audi, et VinFast. Alors que dans une Tesla vous pouvez profiter de l’application même lorsque le véhicule est en mouvement, chez Ford, cette même application est uniquement accessible lorsque le véhicule est garé.



La fonction karaoké de Stingray dans le Ford F-150 Lightning | Photo : Ford

Disponibilité immédiate pour certains modèles électriques

L’application de karaoké sera disponible « immédiatement » via une mise à jour logicielle pour le F-150 Lightning et pour le Mustang Mach-E. D’autres modèles, tels que le Ford Explorer 2025 et le Lincoln Navigator, seront également équipés de cette fonctionnalité d’ici 2025, selon un porte-parole de Stingray.

Une collaboration pour une expérience sécurisée

Chet Dhruna, le directeur général de Ford pour les services connectés, a souligné que les équipes techniques des deux entreprises ont collaboré pour intégrer l’application. Celle-ci affichera les paroles défilantes sur l’écran de la console centrale lorsque le véhicule sera stationné ou en situation de recharge. Pour éviter toute distraction pendant la conduite, les paroles disparaîtront, mais les passagers pourront continuer à suivre le karaoké sur leurs téléphones via un code QR.

Ford, le deuxième grand partenariat en septembre pour Stingray

Ford devient le deuxième constructeur à signer un partenariat avec Stingray pour l’application de karaoké. Le 16 septembre, Stingray a également annoncé le lancement de son application sur les véhicules européens du constructeur chinois Nio. Stingray travaille présentement avec Hyundai pour implanter le même genre d’application.