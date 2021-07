Le Salon de l’auto de New York a été un des premiers événements annulés au printemps de 2020 en raison du coronavirus. Il avait été déplacé à la fin du mois d’août de cette même année, mais la situation ne s’était pas améliorée et il avait en bout de piste été rayé du calendrier.

Cette année, il devait se tenir à sa date habituelle en avril, mais il a été repoussé en août et cette fois, il va avoir lieu. Ses portes vont s’ouvrir à la fin du mois prochain et puisqu’il s’agira du premier salon nord-américain d’importance (Chicago s’est tenu de façon réduite récemment) depuis le début de la crise, il va y avoir quelques présentations importantes et intéressantes.

Celle qui a été confirmée hier concerne une des déclinaisons de performance de la Subaru Impreza, soit la WRX. La cassure avec la version régulière sera plus forte, cependant, comme l’avait promis Subaru il y a quelques années. On parle désormais de produits distincts dans la gamme.

Pour accompagner cette annonce, la firme japonaise a partagé une petite vidéo nous montrant son bolide en action, toujours de façon à ne pas trop nous en dévoiler, bien entendu. N’empêche, l’arrivée du modèle de 6e génération suscite beaucoup d’intérêt dans les milieux et on va prendre tout ce qu’on nous offre en attendant le jour de la présentation, le 19 août.

Pour en revenir à la vidéo, elle nous fait voir une version orange qui attaque une route du désert. Si vous prenez le temps de la stopper à des moments précis, vous pouvez discerner quelques détails, comme les feux qui ressemblent beaucoup à ceux de la nouvelle BRZ.

La WRX 2022 va reposer sur la plateforme globale de Subaru, une structure qui garantit la traction intégrale, bien sûr. Mécaniquement, les rumeurs veulent que la WRX adopte une variante du moteur de 2,4 litres turbo de la marque. Au service des Ascent, Outback et Legacy, il développe 260 chevaux et 277 livres-pieds de couple. Il faut cependant s’attendre à plus avec la WRX. On devrait aussi retrouver les mêmes boîtes de vitesses, soit la manuelle à six rapports et la CVT (transmission automatique à variation continue).

On vous revient d’ici quelques semaines avec tous les détails concernant ce modèle. Subaru n’a pas précisé à quel moment l’autre version sportive inspirée de l’Impreza serait présentée, soit la STI.