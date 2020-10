Subaru donne un aperçu de sa prochaine BRZ

La Subaru BRZ, de même que la Scion FR-S, qui est devenue la Toyota 86 par la suite, a fait ses débuts en 2012. Après de nombreuses spéculations sur son avenir, on sait maintenant à quel moment sera présenté le modèle de deuxième génération, car Subaru vient de dévoiler quelques informations à ce sujet.

En fait, la firme japonaise a annoncé sur les médias sociaux que la prochaine mouture de sa sportive à propulsion fera ses débuts cet automne. Elle a également partagé une image qui nous montre une roue à 10 rayons. Toyota est silencieuse depuis, mais on peut prévoir que l’échéancier est le même pour sa propre création, car les deux voitures sont toujours le fruit d’un partenariat.

D’après les photos d’espionnage qui ont été aperçues, on peut sans se tromper affirmer que le modèle reprendra essentiellement le même format. La plupart des changements concernent les phares, la calandre, qui aura un motif en nid d’abeille, les feux et un becquet intégré à l’arrière.

Le gros changement, c’est sous le capot qu’il survient. Les amateurs ont été nombreux à réclamer plus de puissance du modèle de première génération, mais les ingénieurs expliquaient que la greffe d’une mécanique plus compétente aurait défait l’équilibre du bolide. On laissait cependant croire que la conception du modèle appelé à le remplacer pourrait corriger cette situation.

Ainsi, on s’entend partout pour affirmer que la prochaine BRZ sera animée par le moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres du constructeur. Ce bloc produirait quelque 260 chevaux au service du produit, soit environ 30 % plus que ce que propose le modèle actuel, soit 205 forces. La BRZ devrait être équipée de série d’une boîte manuelle à six rapports avec une transmission automatique offerte en option.

La Subaru BRZ 2022 devrait se pointer chez nous dans le courant de l’année prochaine. Son prix ne devrait pas trop fluctuer, si bien qu’on s’attend toujours à retrouver un véhicule offert sous la barre des 30 000 $. Il faudra voir, cependant, ce qui sera décidé par les feux firmes japonaises.