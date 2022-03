La Subaru WRX STI que l’on connaît n’est plus

Avec le renouvellement de la Subaru WRX l’an dernier, on attendait de grandes choses. D’abord de la version plus régulière du modèle, la WRX, puis de la variante déjantée, la STI. La première a été présentée et on a hâte d’en prendre le volant.

Jusqu’à tout dernièrement, on attendait avec impatience les détails entourant la STI. Malheureusement, on devra en faire notre deuil, car Subaru avait de mauvaises nouvelles à nous communiquer à propos de cette dernière.

En effet, la compagnie a annoncé que la STI à moteur à essence ne revenait pas au catalogue. Si vous possédez un modèle 2021, ce dernier vient de devenir un classique.

Cependant, le symbole de la performance ultime ne serait pas mort, car la compagnie a laissé entendre que la prochaine génération pourrait être tout électrique.

Quand ? Ça, on ne le sait pas pour le moment.

Photo : Subaru Subaru WRX 2022, capot

Subaru a expliqué que son intention de se concentrer sur l’électrification de ses modèles performants a été influencée par l’évolution de l’industrie automobile vers la chose électrique. L’entreprise a aussi fait allusion aux réglementations anticipées en matière de consommation et d’émissions polluantes pour expliquer son virage.

Un premier véhicule tout électrique est d’ailleurs attendu sous peu au sein de la gamme, soit le VUS Solterra qui a été développé conjointement avec Toyota qui va nous présenter le bZ4X, un modèle que nous allons essayer dans deux semaines, en Californie.

Quant à l’utilisation des lettres STI, elle va perdurer, selon toute vraisemblance. On avait déjà eu une idée des intentions de l’entreprise au Salon de Tokyo 2022 lorsqu’elle avait présenté un concept STI du Solterra. Il est clair que les éventuelles déclinaisons électriques de performance de ses modèles vont troquer la mécanique à essence pour le moteur électrique et les batteries.

Pour ce qui est de la variante WRX qui nous arrive cette année, elle est pourvue d’un moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres et 271 chevaux. On attendait quelque chose autour de 400 forces avec la nouvelle STI. C’est peut-être ce à quoi on aura droit… mais à la sauce électrique.

Nous allons bien sûr suivre cette histoire de très près.