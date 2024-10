• Selon Subaru, 83 % des acheteurs de sa sportive WRX optent pour la boîte de vitesse manuelle, au détriment de la CVT.

Il y a 40 ans, environ 25 % des véhicules qui étaient vendus en Amérique du Nord étaient équipés d’une boîte de vitesses manuelle. On le sait, cette dernière s’efface de façon inquiétante depuis plusieurs années au point où plusieurs affirment qu’elle disparaîtra complètement.

Ce ne sera probablement pas le cas, car il y aura toujours des constructeurs pour l’offrir, et des acheteurs qui vont la préférer. On s’entend cependant que le pourcentage d’intéressés a sérieusement diminué.

La Subaru WRX 2024 | Photo : Subaru

Il y a de l’espoir, toutefois, comme le prouvent les données de ventes de la Subaru WRX. La compagnie a récemment confié à Kelley Blue Book (KBB) que 83 % des acheteurs du modèle optaient pour la boîte mécanique. À travers l’industrie, le pourcentage d’adoption de la boîte manuelle est passé de 0,9 % en 2021 à 1,7 % l’année dernière. Nul doute, la WRX y a contribué.

En 2023, 79 % des Subaru WRX vendues possédaient trois pédales. On assiste donc à une augmentation du pourcentage cette année. Parmi les autres modèles où le taux de ventes des boîtes manuelles est élevé, il faut compter la BRZ, toujours chez Subaru. La Mazda MX-5 est aussi une voiture qui voit sa boîte manuelle être prisée, elle qui est choisie par plus de 50 % des acheteurs.

Jadis, la boîte manuelle offrait un avantage important sur l’automatique ; l’économie de carburant. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Cependant, elle était plus plaisante jadis, et elle est toujours plus agréable à utiliser aujourd’hui.