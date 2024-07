• Alors que s’entame la deuxième moitié de l’année, voici la liste des véhicules qui se sont le mieux vendus aux États-Unis depuis le début de 2024.

L’analyse des chiffres de ventes est toujours intéressante pour nous faire voir quels modèles sont les plus populaires sur le marché, mais aussi pour nous faire voir des tendances, qu’elles soient reliées à la stabilité ou aux changements.

Le site Car and Driver partage cette semaine la liste des 25 modèles qui ont été les plus vendus depuis le début de l’année aux États-Unis.

Certains sont des habitués de ce genre de palmarès, alors que d’autres y apparaissent pour la première fois. Allons-y en ordre décroissant.

25 — Jeep Wrangler – 77 204 unités

Un modèle qui demeure toujours populaire. La légère refonte esthétique effectuée pour 2024 n’a pas changé grand-chose, toutefois, même que les ventes sont en recul de 9 % par rapport à la même période l’an dernier.

24 — Toyota Tundra – 78 454 unités

En voilà un qui est en nette progression, plus précisément de 31 % par rapport à 2023. Cette nouvelle génération du Tundra est celle qui s’approche le plus de l’offre américaine, et de toute évidence, certains acheteurs le réalisent.

Voir : Toyota Tundra hybride Platinum 2024, essai routier : musclé, mais un peu rugueux

Subaru Crosstrek | Photo : D.Boshouwers

23 – Subaru Crosstrek – 79 500 unités

Ce modèle continue sa progression au sein de la gamme Subaru, mais aussi de l’ensemble de l’industrie. Comme produit équilibré, il est difficile de trouver mieux.

Voir : Subaru Crosstrek 2024, premier essai : légende (extra) urbaine

Voir : Subaru Crosstrek Wilderness 2024, premier essai : dans la cour des côte-à-côtes

22 — Kia Sportage – 79 753 unités

Les ventes du Sportage sont stables cette année chez nos voisins, mais il est important de signaler que l’an dernier, ce modèle a vu ses résultats bondir de 51 % au Canada. Son rôle est effacé dans sa catégorie, mais il demeure attrayant pour plusieurs.

Voir : Essai du Kia Sportage HEV 2023 : gagnant, gagnant

Voir : Kia Sportage PHEV 2023, essai routier : une option intéressante?

Honda Accord hybride | Photo : D.Boshouwers

21 — Honda Accord – 80 721 unités

En proportion, l’Accord est deux fois plus populaire aux États-Unis qu’au Canada, simplement parce qu’il se vend plus de berlines intermédiaires là-bas qu’ici. On ne parle plus de celle qui a déjà dominé les ventes de voitures, mais elle conserve une position enviable à travers l’industrie.

Voir : Honda Accord Hybride Sport 2024, essai : l’hybride, c’est la voie à suivre pour cette berline

20 — Subaru Outback – 81 703 unités

Des ventes stables, mais toujours fortes pour le Subaru Outback, qui a profité de retouches esthétiques en 2023, dynamisant un peu son apparence. La carte du modèle à tout faire porte ses fruits ici.

Voir : Subaru Outback Onyx 2024, essai : une familiale des plus accueillantes

19 — Ford Transit – 82 164 unités

On vous a déjà mentionné lors d’un article sur les revenus de Ford que la division commerciale Pro allait plutôt bien. En voici une preuve avec une incursion dans le « top 20 » pour le fourgon de l’entreprise. Une hausse des ventes de 28 % par rapport à 2023, incluant 6301 variantes tout électriques (E-Transit).

Nissan Sentra | Photo : Nissan

18 — Nissan Sentra – 89 028 unités

Nous en parlions récemment, la Sentra connaît un regain de popularité, un peu comme l’ensemble des voitures compactes en Amérique du Nord. Les ventes sont en progression de 55 % par rapport à l’année dernière. Normalement, ça ne se produit pas pour un modèle qui en est à sa cinquième année sous la même forme. La raison ? Jetez un coup d’œil aux prix.

Voir : La Nissan Sentra 2024 reçoit des retouches esthétiques et d'autres améliorations

17 — Chevrolet Trax – 90 463 unités

Il fait sensation depuis son arrivée en raison de l’ensemble de son œuvre, et ça se reflète du côté des ventes. Une solution abordable et efficace, sans flafla.

Voir : Chevrolet Trax 2RS 2024, essai routier : le meilleur produit de Chevrolet ?

Voir : Comparaison : Chevrolet Trax 2024 vs Kia Seltos 2024

Hyundai Tucson | Photo : D.Boshouwers

16 — Hyundai Tucson – 92 146 unités

Le cousin du Kia Sportage continue d’être populaire, malgré un recul de 8 % par rapport à l’année dernière pour la même période. Il demeure le modèle Hyundai le plus vendu.

Fiche technique du Hyundai Tucson hybride N Line 2024

15 — Subaru Forester – 92 849 unités

Les performances des modèles Subaru sont à souligner alors que leurs trois meilleurs vendeurs sont dans le « top 25 ». L’arrivée du modèle 2025 ne va que permettre à ce véhicule de poursuivre sur sa lancée.

Fiche technique du Subaru Forester Sport 2024

Ford Explorer ST | Photo : Ford

14 — Ford Explorer – 104 803 unités

Considérant tous les problèmes de fiabilité qu’il a vécus depuis sa refonte de 2020, il est étonnant de retrouver ce véhicule ici.

Fiche technique du Ford Explorer Limited 2024

13 — Chevrolet Equinox – 106 455 unités

Des ventes stables et fortes pour un modèle en fin de parcours. L’arrivée d’une nouvelle génération devrait lui permettre de se maintenir, mais il faudra voir quelle sera l’influence de la variante électrique.

Fiche technique du Chevrolet Equinox LT 2024

12 — Jeep Grand Cherokee – 106 751 unités

Malgré un recul de 15 % des ventes par rapport à la même période en 2023, le Grand Cherokee demeure le deuxième véhicule le plus vendu de Stellantis.

Fiche technique du Jeep Grand Cherokee Altitude 2024

Toyota Corolla | Photo : Toyota

11 — Toyota Corolla – 121 991 unités

Un peu comme avec la Nissan Sentra, une hausse importante des ventes (25 %) pour la Corolla, qui demeure un des produits les plus abordables sur le marché.

Voir : La Toyota Corolla hybride 2024, essai routier : gagnant-gagnant

Fiche technique de la Toyota Corolla XSE 2024

10 — Honda Civic – 129 788 unités

Même histoire avec la Civic qui fait un bond de 38 % par rapport à 2023.

Fiche technique de la Honda Civic Sport 2024

9 — Nissan Rogue – 141 160 unités

Le Rogue est un habitué du « top 10 », mais nous l’avons déjà vu plus haut sur cette liste.

Voir : Nissan Rogue 2024 : détails des prix et des versions pour le Canada

Fiche technique du Nissan Rogue SL 2024

GMC Sierra | Photo : B.Charette

8 — GMC Sierra – 148 785 unités

La gamme Sierra est en progression de 4 % par rapport à l’année dernière. L’image de marque est de plus en plus forte et cela se reflète dans les ventes.

7 — Toyota Camry – 155 242 unités

Toujours une force sur le marché, la Camry n’aura pas de difficultés à maintenir sa position avec l’arrivée de la cuvée 2025, désormais entièrement hybride.

6 — Ram – 179 526 unités

Le Ram est en recul de 20 % cette année. Il sera très intéressant de voir la réponse du public à long terme avec l’abandon des moteurs V8 dans la série 1500.

Ram 1500 TRX | Photo : Ram

5 — Honda CR-V – 196 204 unités

Un bond de 20 % pour le CR-V par rapport à 2023, mais incroyablement, ça le place toujours deuxième derrière le Toyota RAV4 dans la catégorie des VUS compacts.

4 — Tesla Model Y - 209 000 unités (estimation)

Le Tesla Model Y a été le véhicule le plus vendu sur la planète en 2023. Il n’est donc pas étonnant de le retrouver ici.

Toyota RAV4 Woodland | Photo : Toyota

3 — Toyota RAV4 – 248 295 unités

Voilà une performance renversante. On sait que le RAV4 se vend bien, mais malgré son âge (génération lancée pour 2019), il continue de progresser, soit 33 % par rapport à l’année dernière. Il est en route vers 500 000 unités.

2 — Chevrolet Silverado – 275 692 unités

Le Chevrolet Silverado occupe sa deuxième place habituelle sur cette liste, malgré une hausse des ventes. Notez que le total inclut les 3257 variantes tout électriques écoulées cette année. En ajoutant les résultats du cousin GMC Sierra (148 785), ça nous amène à 424 477 ventes de camionnette General Motors, plus que celles du « numéro 1 », le Ford F-150.

1 — Ford F-150 – 352 406 unités

Le représentant de Ford garde sa position de tête malgré un recul de 8 %. Heureusement, les ventes de la version électrique vont bien, ce qui aide un tantinet à compenser.