Los Angeles 2021 : Porsche présente deux Taycan GTS

Les lettres GTS (Gran Turismo Sport) nous ramènent à 1963 chez Porsche, à l’époque de la superbe 904 Carrera. Elles ont une signification particulière pour les amateurs de l’histoire de la marque, mais aussi pour ceux qui s’intéressent aux modèles actuels.

La raison est bien simple ; les lettres GTS sont souvent accolées aux versions les plus attrayantes de chaque modèle, celles qui offrent l’équilibre parfait.

D’ailleurs, chaque produit de la compagnie comprend une version GTS maintenant que la firme dévoile au monde deux nouvelles variantes, cette fois de la plus récente création, la voiture électrique Taycan. C’est au Salon de l’auto de Los Angeles que la présentation officielle a lieu, là où le constructeur y va toujours d’une annonce importante.

Concrètement, ce sont deux variantes qui sont présentées. La livrée GTS de la Taycan que l’on connaît bien, ainsi qu’une nouvelle déclinaison, le GTS Sport Turismo. Cette dernière partage son design et sa ligne de toit fuyante avec la Taycan Cross Turismo.

« La gamme de modèles Taycan n’a cessé de se développer depuis sa première mondiale en 2019. Trois variantes de carrosserie avec jusqu’à cinq options de moteur offrent quelque chose pour tout le monde », déclare Kevin Giek, vice-président de la famille de modèles Taycan. « Je suis particulièrement heureux que nous ayons désormais aussi une Taycan portant les légendaires lettres GTS. Elle est positionnée au-dessus de la Taycan 4S et en dessous des dérivés de la Taycan Turbo. Elle représente donc un véritable point sensible de la gamme. »

La Taycan GTS et la Taycan GTS Sport Turismo seront commercialisées à partir de 150 100 $ et 152 700 $, respectivement. Les deux variantes seront commercialisées dans les Centres Porsche au cours du deuxième trimestre de 2022.

Photo : Porsche Porsche Taycan GTS 2022

Taycan GTS

La Taycan GTS devient la représentante la plus sportive de la gamme. Sa puissance suralimentée de 590 chevaux avec le mode Launch Control la catapulte à 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Sa vitesse maximale est de 250 km/h.

Des améliorations ont été apportées à la dynamique de conduite avec cette nouvelle mouture, des éléments qui seront aussi intégrés aux modèles réguliers de la famille. Pour ce qui est dynamisme à la hauteur du châssis, la version GTS profite d’une version adaptée de la suspension adaptative PASM (Porsche Active Suspension Management), le tout au profit de la dynamique latérale. Le réglage de la direction de l’essieu arrière (option) est également plus sportif. La sonorité électronique du modèle a été modifiée pour offrir quelque chose de plus sportif. Il faudra voir, car avec la version de base, c’était peu convaincant.

Du reste, on note des éléments distincts tant pour l’extérieur que pour l’intérieur. De nombreux accents noirs ou sombres sont présents à l’extérieur, comme à la hauteur de la jupe avant, des caches de rétroviseur et des pourtours des vitres latérales, comme il est de tradition sur une GTS. De nombreux éléments Race-Tex noirs sont remarquables à bord, tout comme le groupe intérieur standard en aluminium brossé avec finition anodisée noire.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo 2022

Taycan GTS Sport Turismo

Avec l’ajout de la Taycan Sport Turismo au menu, la famille Taycan comprend désormais trois styles de carrosserie. Ici, le mariage est évident ; le côté plus pratique de la Taycan Cross Turismo, mais les performances routières de la berline Taycan.

À bord, une nouvelle option s’invite, soit le toit panoramique avec contrôle de l’éclairage. Concrètement, une pellicule à cristaux liquides réglable électriquement permet de faire passer le toit de transparent à mat. Cela protège les occupants de l’éblouissement, sans assombrir l’intérieur.

Le toit est divisé en neuf segments qui peuvent être réglés individuellement. Il s’agit d’une première dans l’industrie. En plus des réglages transparent et mat, il est possible de sélectionner Semi et Bold. Il s’agit de motifs prédéfinis avec des segments étroits ou larges.

En somme, avec ces variantes GTS, la gamme Taycan devient encore plus complète et confirme une chose ; le véhicule connaît un succès fou au sein de l’entreprise. Autrement, on se concentrerait à écouler les modèles réguliers, pas à développer de nouvelles variantes.

Photo : Porsche Porsche Taycan GTS 2022, trois quarts arrière

Photo : Porsche Porsche Taycan GTS Sport Turismo 2022, trois quarts arrière