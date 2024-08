Le constructeur chinois BYD prépare son entrée au Canada

Selon des documents publics qui ont été déposés à Ottawa à la fin du mois de juillet, des lobbyistes agissant au nom du constructeur chinois BYD (Build Your Dream) se sont inscrits auprès des gouvernements du Canada et de l’Ontario pour les informer de l’intention de la compagnie d’entrer au pays.

Cela survient au moment où le Canada étudie la possibilité d’imposer des tarifs douaniers aux véhicules électriques en provenance de Chine, dans la foulée d’une décision prise en ce sens par l’Administration Biden aux États-Unis, poussant les tarifs à 102,5 % là-bas.

Le Canada tient une consultation depuis près d’un mois, consultation qui doit prendre fin cette semaine concernant les mesures à suivre. Rappelons que les pays occidentaux et leurs constructeurs voient les fabricants chinois comme des menaces, parce que ces derniers sont subventionnés par leur gouvernement, ce qui leur permet d’inonder des marchés avec des modèles moins chers, ce qui donne naissance à une concurrence déloyale.

De son côté, BYD aurait déjà rencontré des groupes de concessionnaires canadiens afin d’établir un réseau.

Le document déposé ne précise pas l’échéancier des projets de BYD. Il évoque l’application potentielle de droits de douane sur les véhicules électriques, ainsi que les projets de l’entreprise basée à Shenzhen de commencer à vendre des véhicules pour de tourisme au Canada.

BYD est déjà présente au Mexique, où elle a livré au début de l’année le premier de cent unités prévues de son VUS compact Yuan Plus. Elle a également choisi la ville de Mexico pour la présentation mondiale de la camionnette hybride rechargeable Shark en juillet et prévoit de construire une usine dans le centre du Mexique, ce qui va créer plus de 1000 emplois, selon l’entreprise.

Il faudra voir quels sont les plans précis de la compagnie pour le Canada, une fois la décision prise par le gouvernement canadien concernant la marche à suivre pour contrer la menace que représentent les véhicules d’origine chinoise pour les marchés canadien et américain.

Chose certaine, l’affaire n’a pas fini de faire couler de l’encre.