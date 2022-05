Terrebonne Mitsubishi, relocalisation de la concession

Après plus de 12 années sur le Chemin du Côteau à Terrebonne, la concession Terrebonne Mitsubishi déménage au 3450 Chemin Gascon, Terrebonne, QC, J6X 4J1. Située au nord de la 640, la concession sera plus accessible pour couvrir le secteur étendu de Terrebonne. Les installations sont beaucoup plus vastes, ce qui permettra d’avoir sur place un plus grand inventaire de véhicules neufs et d’occasion.

Une expérience d’achat et de service après-vente améliorée pour la clientèle

Pouvant accueillir jusqu’à 60 véhicules à l’intérieur, la concession de Mitsubishi sera en mesure de répondre aux besoins de ses clients actuels et futurs. La popularité des modèles actuels de Mitsubishi est impressionnante et la marque connaît de plus en plus d’intérêt de la part de ceux qui veulent se procurer un nouveau véhicule.

Les employés seront également ravis

Beaucoup d’attention a été portée au confort et au bien-être de l’équipe de Terrebonne Mitsubishi. Il était primordial pour les propriétaires de prendre en considération que l’ambiance au travail est un élément que les employés considèrent grandement comme une valeur ajoutée dans leur choix de carrière. Plusieurs espaces destinés au repos et au divertissement ont été mis en place pour plaire à tous.

Dès le lundi 30 mai 2022, les locaux seront prêts à vous accueillir en grand nombre.

Pour voir un aperçu, suivez ce lien https://www.terrebonnemitsubishi.ca