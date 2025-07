Auto123 met à l’essai le Mitsubishi Outlander PHEV Édition Noire 2025

Le Mitsubishi Outlander PHEV n'est pas un joueur comme les autres sur l'échiquier des VUS hybrides rechargeables; il a longtemps été un détenteur de records de ventes et un leader mondial dans sa catégorie, contribuant largement à populariser la technologie PHEV au Canada et ailleurs.

Ce best-seller revient pour 2025, toujours prêt à défendre son titre avec des versions bien équipées, dont la distinctive Édition Noire (ou GT NOIR). J'ai pris le volant de cette version pour évaluer ses performances réelles et son agrément au quotidien, et comprendre ce qui continue de faire son succès sur notre marché.

Mitsubishi Outlander PHEV 2025 – quoi de neuf ?

Le modèle 2025 poursuit sur la lancée de la génération actuelle introduite récemment. La nouveauté principale pour la version testée est l'ensemble esthétique Édition Noire (GT NOIR) qui comprend des jantes de 20 pouces peintes en noir, une calandre noire, des rétroviseurs noirs, l'emblème "Outlander" noir sur le capot, ainsi que des détails intérieurs spécifiques comme le ciel de toit noir et des surpiqûres grises.

La version GT NOIR inclut aussi des caractéristiques haut de gamme comme les sièges en cuir semi-aniline et la fonction massage pour les sièges avant.

Mitsubishi Outlander PHEV 2025 - Photo 3/4 avant | Photo : K. Soltani

Design du Mitsubishi Outlander PHEV 2025 – 8,0/10

À l’intérieur : L'habitacle est spacieux aux deux premières rangées et offre un excellent niveau de confort, un point que j'ai particulièrement apprécié. La présentation est moderne avec le grand écran numérique pour le conducteur. Les matériaux sont de bonne qualité dans cette version GT NOIR. La fonction massage des sièges avant, bien que basique, est un plus.

La troisième rangée convient essentiellement aux jeunes enfants pour de courts trajets.

À l’extérieur : L'Édition Noire lui confère une allure résolument plus sportive et élégante. Bonne nouvelle pour ceux qui apprécient moins le chrome : les accents habituellement brillants, qui peuvent parfois paraître clinquants (comme le pourtour de la calandre 'Dynamic Shield', les garnitures de fenêtres ou de bas de caisse), sont ici remplacés par un fini noir distinctif. Cela s'ajoute aux jantes de 20 pouces, aux rétroviseurs et à l'emblème 'Outlander' sur le capot également noircis.

À noter, le logo principal Mitsubishi (les trois diamants) sur la calandre conserve généralement sa finition chromée, ce qui crée un point focal. L'ensemble de ces éléments noirs contraste superbement avec certaines couleurs de carrosserie. Son allure générale a même des airs de Range Rover, mais avec l'avantage d'une fiabilité réputée supérieure, le tout solidement appuyé par l'exceptionnelle garantie de 10 ans de Mitsubishi sur le groupe motopropulseur et la batterie.

Mitsubishi Outlander PHEV 2025 - Vue intérieure | Photo : K. Soltani

Technologie dans le Mitsubishi Outlander PHEV 2025 – 7,0/10

L'Outlander PHEV 2025 est bien équipé, surtout dans les versions supérieures comme la GT NOIR. On retrouve un écran central tactile de 9 pouces (qui pourrait être un peu plus grand selon certains standards actuels) avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et un impressionnant tableau de bord numérique de 12,3 pouces de série. Les aides à la conduite MI-PILOT Assist (régulateur adaptatif, aide au maintien de voie) sont présentes sur les versions cossues. La connectivité Mitsubishi Connect offre des services à distance.

Au-delà des informations claires fournies par les écrans, la gestion de l'énergie PHEV est facilitée par des commandes dédiées sur la console centrale. On y trouve notamment le bouton pour activer la conduite à une pédale (appelée "Innovative Pedal" par Mitsubishi), très pratique pour maximiser la régénération et simplifier la conduite en ville, ainsi que la touche "EV" juste à côté pour sélectionner le mode de gestion de l'énergie électrique (priorité EV, sauvegarde ou recharge de la batterie). Ces accès rapides améliorent le contrôle du conducteur sur le système hybride.

Motorisation du Mitsubishi Outlander PHEV 2025 – 8,5/10

Le cœur de cet Outlander est son système hybride rechargeable. Il combine un moteur 4 cylindres de 2,4 litres à cycle Atkinson avec deux moteurs électriques (un sur chaque essieu), fournissant une puissance combinée de 248 chevaux et un couple de 332 lb-pi. La puissance est adéquate et les accélérations sont vives, surtout en mode électrique. Le système Super All-Wheel Control (S-AWC) de Mitsubishi est de série, offrant une excellente traction et stabilité dans toutes les conditions, un vrai plus au Québec.

Selon Mitsubishi, l’Outlander PHEV 2025 peut atteindre 135 km/h en mode 100% électrique.

| Photo : K.Soltani

Conduite du Mitsubishi Outlander PHEV 2025 – 8,5/10

C'est peut-être sur la route que le Mitsubishi Outlander PHEV 2025 m'a le plus agréablement surpris. Il est franchement bluffant par la douceur et la sérénité qu'il dégage au volant. Loin de chercher une sportivité exacerbée, il mise sur un équilibre parfaitement adapté à un usage réel. Les accélérations, même en mode 100% électrique, sont vives et tout à fait rassurantes. Ce n'est pas le coup de pied au derrière de certains VÉ très puissants, mais la poussée est linéaire, immédiate et amplement suffisante pour s'insérer dans le trafic, dépasser ou simplement rouler avec aisance, sans jamais se sentir sous-motorisé. Quand le moteur à essence vient en renfort, la transition est quasi imperceptible.

Cette combinaison de douceur, de silence (surtout en électrique) et de réactivité calibrée le rend exceptionnellement bien adapté à une utilisation quotidienne. Pour les trajets domicile-travail, les courses, les conduites d'enfants à l’école ou les évasions du week-end, c'est un véhicule qui s'adapte très facilement à toutes les situations. Le mode électrique permet de se faufiler en silence, tandis que le confort de roulement filtre efficacement les défauts de la chaussée. La possibilité d'utiliser la conduite à une pédale ("Innovative Pedal") via le bouton dédié ajoute encore à la facilité en conduite urbaine, en maximisant la régénération sans effort.

Le freinage régénératif lui-même est efficace et son intensité peut être finement ajustée grâce aux palettes au volant, permettant de récupérer un maximum d'énergie.

Comme mentionné dans mon titre, j'insiste sur le fait que l'estimation de l'autonomie est réaliste. Pourquoi est-ce si important ? Parce que nous avons tous connu, ou entendu parler de, cette frustration avec certains véhicules électrifiés où l'autonomie affichée semble fondre comme neige au soleil, parfois 5, 10, voire même 20 kilomètres affichés disparaissant bien plus vite que la distance réellement parcourue. Cela crée de la frustration et un manque de confiance envers l'autonomie réelle annoncée par l’ordinateur de bord pour un trajet donné.

Mitsubishi Outlander PHEV 2025 - Logo PHEV | Photo : K. Soltani

L’autonomie et la consommation

L'autonomie électrique officielle annoncée par Mitsubishi Canada pour le modèle 2025 est de 61 km. Cependant, il est intéressant de noter que lors de mon essai personnel, qui s'est déroulé dans des conditions de température plutôt favorables pour une batterie (environ 5 à 6 degrés Celsius extérieurs), j'ai personnellement réussi à parcourir environ 71 km en mode tout électrique avant que la batterie ne soit épuisée, en adoptant une conduite souple et en utilisant judicieusement le freinage régénératif.

Au terme de mon essai complet de 527 km, une discipline de recharge quotidienne et une utilisation judicieuse du mode EV m'ont permis d'enregistrer une consommation moyenne de 3,3 litres/100 km. Ce chiffre est d'autant plus parlant que mes trajets journaliers excédaient fréquemment 70 km, nécessitant ainsi l'intervention du moteur thermique. D'ailleurs, en maximisant l'usage du mode électrique pour les déplacements quotidiens typiques, j'ai constaté qu'il était aisé de maintenir une consommation d'essence moyenne inférieure à 4,0 litres/100 km sur une base hebdomadaire.

À titre de comparaison, Ressources naturelles Canada côte officiellement le véhicule à 3,6 Le/100 km en mode combiné (électricité + essence) et à 9,0 litres/100 km en mode essence seulement.

Les prix du Mitsubishi Outlander PHEV 2025

La gamme de prix (PDSF) pour le Mitsubishi Outlander PHEV 2025 au Canada s'étend de 48 698 $ pour la version ES S-AWC d'entrée de gamme jusqu'à 60 598 $ pour la version GT NOIR S-AWC haut de gamme que j'ai testée (avant frais de transport et préparation d'environ 2 050 $, et taxes).

Quelques-unes de vos questions sur le Mitsubishi Outlander PHEV 2025

Quelle est l'autonomie électrique réelle du Mitsubishi Outlander PHEV ?

Officiellement, elle est de 61 km. Cependant, mon expérience a montré que l'indicateur d'autonomie est très précis et fiable contrairement à d’autres véhicules compétiteurs.

Combien de temps faut-il pour recharger la batterie du Mitsubishi Outlander PHEV ?

Sur une borne de niveau 2 (240V), comptez environ 6,5 heures pour une recharge complète. L'Outlander PHEV a aussi l'avantage d'être compatible avec les bornes rapides DC (CHAdeMO), permettant de récupérer 80% de charge en environ 38 minutes.

De plus, il faut savoir que sa vitesse de recharge sur une borne de Niveau 2 (240V) est limitée par son chargeur embarqué à 3,7 kW. Cela se traduit par un temps de recharge complet d'environ 6,5 heures, ce qui peut paraître lent.

Est-il plus avantageux que le Toyota RAV4 Prime ?

L'Outlander PHEV offre 7 places (contre 5 pour le RAV4 Prime), ce qui peut être un avantage décisif pour certaines familles. Son système S-AWC est également très réputé. Cependant, le RAV4 Prime (devenu RAV4 PHEV) offre une autonomie électrique officielle légèrement supérieure (autour de 68 km).

| Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Le Mitsubishi Outlander PHEV Édition Noire 2025 (GT NOIR) confirme les qualités intrinsèques de ce VUS hybride rechargeable : un excellent confort, un silence appréciable en mode électrique, une efficacité énergétique réelle probante et, surtout, une estimation d'autonomie électrique fiable qui inspire confiance au quotidien. Son look moderne (particulièrement en version Noire) et sa capacité à accueillir 7 passagers (même si les places arrière sont d'appoint) sont des atouts indéniables.

Certes, le GT NOIR testé frôle les 61 000 $ et sa recharge Niveau 2 est modeste (3,7 kW). Mais avant de crier au prix fou, un coup d'œil aux VUS PHEV de luxe comparables (Lexus RX, BMW X5, Volvo XC90) nous rappelle qu'ils coûtent facilement 25 000$ de plus ! L'Outlander GT NOIR offre donc un équipement quasi-luxueux sans la facture (vraiment) luxueuse.

Cela étant dit, pour de nombreux acheteurs, la pertinence et le meilleur rapport qualité-prix se trouveront certainement dans les versions inférieures (ES, SE, LE) qui conservent l'essentiel : l'excellent système PHEV, le rouage intégral S-AWC et une autonomie électrique pratique, le tout à un tarif bien plus accessible (dès 48 698 $).

Concurrents du Mitsubishi Outlander PHEV 2025