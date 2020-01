Tesla a informé ses employés par courriel interne que la compagnie compte couper des emplois, selon ce que rapporte le site web Automotive News. Le courriel, envoyé par Elon Musk, précise que le nombre de postes coupés comptera pour 9 % du total des employés de la compagnie. Par contre, aucun des associés de la production ne sera affecté par les coupures.

À la fin de 2017, Tesla comptait un peu plus de 37 000 employés au total; plusieurs miliers ont été ajoutés depuis. Ce qui veut dire que près de 4000 membres du personnel de la compagnie seront remerciés. Seulement les employés salariés seront touchés. Il s’agit de la plus grande mise à pied effectuée par la compagnie depuis ses débuts.

Comme le précise Elon Musk lui-même dans son courriel, la compagnie n’a en fait jamais été profitable depuis son établissement, il y a presque 15 ans. Même si ce fait prouve, selon lui, que la compagnie ne s’est jamais laissé diriger par des questions de profitabilité, la réalité est que, à un certain moment, il faudra que la compagnie puisse prouver qu’elle peut devenir rentable.

Voilà une réponse directe aux critiques de plus en plus sévères dirigées à l’endroit de la compagnie en ce qui concerne l’état de ses finances et sa viabilité à long terme.

On sait que la Model 3, qui devait aider la compagnie à franchir le cap de la profitabilité, a fait perdre de grandes sommes à Tesla dû à des problèmes de production.