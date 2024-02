Tesla a récolté neuf milliards des autres constructeurs

L’an dernier, Tesla a reçu 1,79 milliard de crédits réglementaires de la part des autres constructeurs qui ont besoin d’aide pour se conformer aux normes d’émission qui sont en vigueur

En tout, depuis 2009, ce sont 9 milliards que la firme californienne a encaissés. Au départ, l’entreprise savait qu’elle allait récolter, mais pas sur une aussi longue période.

Comme l’explique le site Automotive News, « la vente de crédits réglementaires est devenue une activité lucrative pour Tesla. Elle les gagne en fabriquant et vendant des véhicules électriques, puis refile les crédits aux constructeurs dont les parts de nouveaux véhicules dépassent les limites d’émissions fixées par diverses autorités, notamment en Chine, dans l’Union européenne et dans l’État de Californie. »

C’est tellement intéressant pour la marque que ses ventes ne représentent pratiquement que des bénéfices.

Les revenues en hausse

Il y a trois ans et demi, le directeur financier de Tesla a déclaré qu’il s’attendait à ce que les revenus se dissipent progressivement. Mais, la tendance semble à la hausse. En 2020, Tesla engrangeait 1,58 milliard. Elle a vu ce chiffre chuter de 7 % en 2021, mais c’est revenu à un peu plus de 1,7 milliard en 2022, et encore en 2023.

Les autres constructeurs ne sont bien sûr pas très heureux d’avoir à verser ces sommes à Tesla, mais les réglementations sont ainsi faites. Au fil des années, ils ont grandement contribué à la croissance et à la stabilité financière de Tesla.

Automotive News explique également que même si d’autres fabricants de véhicules électriques ont émergé depuis lors, Tesla peut encore récolter des sous avec les histoires de crédits.

Par exemple, Volkswagen et General Motors (GM) n’ont pas atteint leurs objectifs en matière de véhicules électriques et ils ont retardé ou annulé leurs investissements dans ce domaine. Les deux entreprises ont eu besoin d’aide ces dernières années pour respecter les normes d’émissions, tout comme Honda et Jaguar Land Rover, précise AN.

Et partout sur la planète, les normes ne cessent d’être plus strictes, ce qui place Tesla dans une position avantageuse.