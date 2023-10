Un Tesla Cybertruck à l’encan ce samedi 7 octobre

Combien vaut un Tesla Cybertruck ? On ne parle pas de la valeur au détail ici, mais de ce que le modèle peut valoir pour un collectionneur, surtout dans le cas d’un des premiers modèles fabriqués.

Nous allons le savoir ce samedi 7 octobre alors qu’un exemplaire sera offert au plus offrant dans le cadre d’un encan qui va se tenir lors du gala du musée Petersen, à Los Angeles.

« Soyez l’un des premiers à posséder un Tesla Cybertruck… construit avec une coque extérieure conçue pour une durabilité ultime et la protection des passagers », peut-on lire dans un courriel partagé par les organisateurs en vue de l’événement.



Gala du musée Petersen Photo : Petersen Museum

Les billets pour le gala, qui se tient au musée Petersen, l’un des plus spectaculaires d’Amérique du Nord, sont toujours disponibles en quantité limitée, à partir de 1750 $ US. La vente aux enchères du Cybertruck va s’amorcer en ligne et se conclure en personne, selon un porte-parole du musée. Le Petersen présente actuellement une exposition sur Tesla qui sera ouverte jusqu’en avril de l’année prochaine.

L’humoriste Jay Leno, qui a récemment consacré un épisode de sa série Jay Leno’s Garage au semi-remorque de Tesla, est l’hôte du gala Petersen de cette année.

Dire que le Cybertruck est très attendu est un euphémisme ; le modèle a été présenté en novembre 2019. En juillet dernier, la compagnie produisait le premier exemplaire, mais attention, la production en série est encore loin.

Selon vous, à combien sera adjugée l’unité qui sera offerte samedi ? Nous vous reviendrons avec les résultats de la vente.

Les recettes de celle-ci sont reversées aux programmes du musée.