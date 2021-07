Lors des débuts fracassants et controversés du prototype Cybertruck de Tesla en novembre 2019, de nombreux observateurs ont conclu qu'il n'y avait que très peu de chance que la version de production éventuelle puisse conserver cette forme. Parmi les préoccupations, on se demandait comment l'extrémité avant angulaire du Cybertruck pourrait répondre aux exigences en matière de sécurité pour une utilisation sur les routes publiques.

Mais Elon Musk ne s'est jamais laissé décourager par les critiques. Il a réaffirmé cette semaine sur Twitter que la version finale de production sera « presque entièrement » identique au prototype. Il a également ajouté un commentaire énigmatique selon lequel « d'autres grandes choses » sont en préparation pour le Cybertruck. Le début de la production est toujours prévu pour la fin de 2021.

L'une de ces « grandes choses » a été rendue publique au même moment, lorsque Elon M usk a confirmé que Tesla allait produire une réponse au mode Crab du GMC Hummer et doter le Cybertruck d'une « grande agilité » grâce à un système de quatre roues directionnelles. Comme annonce, c’est intéressant, mais pas vraiment étonnant. En effet, la camionnette de Tesla sera grande et lourde, et ce sera un défi de le faire entrer et sortir des places de stationnement. Les quatre roues directrices sont conçues pour éviter que ce défi ne devienne un obstacle à la vente.

Photo : Tesla Prototype Tesla Cybertruck, profil

Voici ce que Elon Musk a déclaré sur son compte Twitter :

« Le Cybertruck sera presque exactement ce qui a été montré. Nous ajoutons la direction des roues arrière, afin qu'il puisse prendre des virages serrés et manœuvrer avec une grande agilité. Beaucoup d'autres grandes choses à venir. » - Elon Musk (@elonmusk) 3 juillet 2021