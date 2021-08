Si Tesla a longtemps été considérée comme un petit joueur, on ne peut plus dire que c’est le cas. Avec le Model Y qui est à nos portes et la camionnette électrique qui sera présentée au Salon de l’auto de Los Angeles, ce sont cinq produits bien distincts qui seront maintenant accessibles au grand public.

Et les ventes sont à la hausse, tout comme la valeur boursière de l’entreprise. S’il fut un temps où l’avenir de la firme semblait fragile, ce n’est plus vraiment le cas.

Et la dernière annonce ne fait que renforcer cette réalité. Cette dernière concerne l’implantation d’une quatrième « giga-usine », cette fois à Berlin, en Allemagne. Déjà, la firme fondée par Elon Musk possède des installations du genre à Buffalo, dans l’état de New York, à Shanghai, en Chine, ainsi qu’à Reno, au Nevada.

La nouvelle fabrique aura pour mission principale de produire des piles pour le Model Y, mais aussi de servir le marché européen avec l’assemblage composantes, ainsi que de Model 3 et de Model Y. Et si l’on se fie à ce qu’on lit et entend à propos de ce dernier, le succès devrait être au rendez-vous ; ce produit est très attendu. D’ailleurs, selon Tesla, le multisegment pourrait bien être un meilleur vendeur que les S, X et 3 réunis.

La construction de cette gigantesque usine devrait se mettre en branle au cours des 12 à 18 prochains mois. On vise une mise en exploitation pour la fin de 2021.