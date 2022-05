Tesla va construire une deuxième usine en Chine

Il n’y a pas si longtemps, on se demandait si Tesla allait arriver à produire suffisamment de véhicules pour répondre à la demande. On peut dire que la compagnie a bien répondu à l’appel, notamment avec l’ouverture d’usines réparties ailleurs qu’en sol américain, soit en Allemagne et en Chine.

À ce dernier endroit, la firme californienne est opérationnelle depuis 2019. Le 1er mai dernier, la compagnie confirmait qu’elle allait construire une deuxième usine afin de répondre à la forte demande, tant celle sur le plan local que celle venant d’ailleurs.

Tesla a fait cette annonce via une lettre envoyée aux responsables de la zone spéciale de Lingang, à Shanghai, où se trouve l’usine actuelle de Tesla en Chine.

Et lorsqu’on fait référence à la zone spéciale de Lingang, une nuance est nécessaire. Généralement, pour assembler des véhicules en Chine, un constructeur doit compter sur un partenaire local. Or, Lingang est une zone de libre-échange située au sud de Shanghai. L’usine Tesla qui s’y trouve est la première installation étrangère à être détenue à 100 % par une société étrangère. Elle a vu à la construction de 484 130 véhicules en 2021, soit plus de la moitié des 936 000 modèles livrés par Tesla cette année-là, un record.

Dans son communiqué, Tesla indique qu’elle vise une production annuelle de 450 000 véhicules dans la nouvelle installation qui sera à proximité de l’usine existante. C’est du moins ce que rapporte Reuters qui a obtenu une copie de la lettre. Les premiers véhicules qui verront le jour à l’intérieur de la nouvelle usine devraient être la Model 3 et le Model Y.

Tesla vient aussi d’achever l’érection d’une usine près d’Austin, au Texas. Celle-ci donne vie au Model Y et sera appelée à assembler le Cybertruck, dont le début de la production a été reporté à 2023. Tesla vient également d’achever une usine près de Berlin, en Allemagne, pour construire des Model 3 et Model Y.

La première usine de Tesla, située à Fremont, en Californie, produit toujours les Model S, X, 3 et Y, et la compagnie dispose également d’une nouvelle usine à Reno, dans le Nevada. Celle-ci est utilisée pour les composants et les produits de stockage d’énergie de Tesla.