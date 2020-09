Hier, on vous présentait la version Plaid de la Tesla Model S, une variante dévoilée par le grand patron de la firme, Elon Musk. Le bolide sera le plus puissant jamais proposé par la marque avec sa capacité de 1100 chevaux. Il s’avère aussi le plus rapide avec un temps sous les 2 secondes au 0-96 km/h.

Une vidéo du temps de 1 minute 30 secondes enregistré sur le circuit de Laguna Seca, en Californie, a été publiée, montrant à quel point le véhicule possède une puissance fulgurante. Ce dernier est piloté par Johannes van Overbeek de la série IMSA. Ce dernier mentionne que le modèle était chaussé de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 dotés d’un composé spécialement développé qui sera offert dès que la voiture sera commercialisée.

Le temps de 1 min 30 s place la Model S Plaid à environ 3 secondes de la McLaren Senna qui détient actuellement le record du tour le plus rapide pour une voiture de production à Laguna Seca. Le tour a également été 6 secondes plus rapide qu’un prototype Tesla Plaid testé en 2019. Il est à noter qu’Elon Musk a déclaré que la voiture avait encore quelques secondes en réserve et qu’elle va finir par « réaliser le meilleur temps de piste de tous les véhicules de production de l’histoire ».

Vous noterez également une chose en visionnant la vidéo ; l’absence du bruit d’un moteur qui a pour effet de nous transporter. Là, rien. La puissance est là, mais l’émotion est laissée dans la ligne des puits. Ça doit quand même être une autre expérience au volant.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.