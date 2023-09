Tesla : production du deux millionième véhicule à Shanghai

L’heure était à la fête hier à l’usine Tesla de Shanghai, en Chine, alors que les employés se sont réunis pour une photo officielle autour du deux millionième véhicule produit à cet endroit.

L’usine assemble des Model 3 (berline) et Model Y (VUS). Lorsqu’elle a ouvert ses portes le 7 janvier 2019, seule la berline était construite là-bas, mais le VUS est venu la rejoindre à la fin de 2020.

En août 2022, on franchissait la barre du million de modèles fabriqués. Cela signifie qu’il aura fallu 33 mois pour produire le premier million de véhicules, mais seulement 13 mois pour atteindre deux millions.

Il est estimé que jusqu’à maintenant, Tesla a produit environ cinq millions de modèles, ce qui permet de comprendre à quel point l’usine de Shanghai est devenue un rouage important au sein de l’entreprise.

Comme le rapporte le site Insideevs, l’usine Tesla de Shanghai est le plus grand site de production de voitures entièrement électriques au monde, avec une capacité estimée à plus d’un million d’unités par année. Tesla décrit de façon conservatrice la capacité de l’usine comme étant supérieure à 750 000 unités annuellement, mais les données montrent clairement que c’est beaucoup plus alors que 935 000 modèles ont été vendus localement ou exportés au cours des 12 derniers mois.

L’usine produit actuellement deux Model Y pour une Model 3. Elle s’est initialement concentrée à répondre au marché local, avant de devenir le centre d’exportation de Tesla. Même le Canada fait partie des marchés soutenus par ce plan.

À la fin du mois de juillet, les exportations dépassaient les 215 000 unités, tandis que les ventes locales s’élevaient à 325 000 unités. Il est possible que les exportations continuent d’augmenter et rejoignent les ventes locales à l’avenir.