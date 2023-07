• Le Tesla Model Y se campe maintenant deuxième derrière le Ford F-150 au chapitre des ventes aux États-Unis.

Depuis des années, les trois véhicules les plus vendus à travers l’industrie aux États-Unis sont les camionnettes des trois grands constructeurs américains. On parle du Ford F-150 en tête, suivi du Chevrolet Silverado et du Ram 1500.

Depuis 2017, la quatrième place est occupée par le Toyota RAV4.

C’est tellement coulé dans le ciment qu’on tient la chose pour acquise.

Attention, toutefois, car les choses pourraient changer, et dès cette année. En effet, un véhicule que vous connaissez bien pourrait se glisser sur le podium en 2023, soit le Tesla Model Y. Ce dernier poursuit sa marche vers le sommet des ventes, rien de moins.

Concrètement, on voit le modèle faire bonne figure de façon extraordinaire. Après avoir terminé le premier trimestre de 2023 en tant que véhicule de tourisme le plus vendu au monde, le Model Y impressionne aux États-Unis également.

Au cours des quatre premiers mois de l’année, le modèle a vu ses ventes doubler par rapport à la même période en 2022 pour atteindre 127 541 unités. Cela fait de lui le deuxième véhicule le plus vendu aux États-Unis, toutes catégories confondues, après la camionnette Ford F-150 qui demeure seule dans son univers avec 240 000 transactions au cours de la même période.

C’est donc dire qu’il s’est vendu plus de Tesla Model Y que de Chevrolet Silverado… et de Toyota RAV4, et ainsi de suite.

Tesla Model Y blanc Photo : Tesla

Chez Tesla, le Model Y a représenté plus de la moitié de toutes les immatriculations des véhicules de la marque, soit 211 842. Il est suivi du Model 3 avec 72 259 ventes, une augmentation de 28 % par rapport à l’année dernière.

Ce qui est encore plus incroyable, c’est de constater que la deuxième place du Model Y prend forme alors que les ventes de véhicules électriques n’ont représenté que 7 % des transactions aux États-Unis en avril dernier. C’est en progression, toutefois, et l’on sait que Tesla domine toujours cet univers. (Entre janvier et avril 2022, on parlait de seulement 4,4 % de parts de marchés pour les modèles tout électriques.)

Les résultats des ventes du Model Y donnent du poids aux prévisions du grand patron de Tesla, Elon Musk, selon lesquelles il sera le véhicule de tourisme le plus vendu au monde en 2023.

Pour que les bons résultats du modèle se poursuivent, toutefois, le prix devra demeurer où il est. On sait que Tesla a joué au yoyo avec la fourchette de prix de plusieurs de ses produits et cela a profité au Model Y qui a vu sa facture passer de 67 440 $ US à 49 380 $ US depuis décembre 2022.