Les chiffres des ventes de véhicules aux États-Unis pour les trois premiers trimestres de l'année sont un affront pour tous ceux qui doutent encore que les véhicules tout électriques sont en train de s'implanter solidement sur le marché - même en Amérique du Nord où les moteurs à combustion sont adorés. Du début janvier à la fin du mois de septembre, Tesla – qui fabrique exclusivement des véhicules tout électriques, rappelons-le – affiche des ventes supérieures à celles de Mercedes-Benz aux États-Unis, selon Automotive News.

Les chiffres sont de 230 855 véhicules vendus pour Tesla, et 213 708 pour le constructeur allemand. Cette performance place l'entreprise d'Elon Musk au troisième rang des constructeurs de véhicules haut de gamme, derrière Lexus et BMW. Et Tesla pourrait bien rattraper ces rivaux avant la fin de l'année.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Attendez une minute, dit BMW. Oliver Zipse, le grand patron du constructeur allemand, ne partage pas cet avis, affirmant, dans une interview accordée à la publication allemande Handelsblatt, que Tesla n'est pas une marque haut de gamme. Comparer les deux est donc une affaire de pommes et d’oranges.

Peut-être dans le but d'éviter que BMW ne perde son statut en Amérique au profit du fabricant de VÉ, Zipse a souligné les différences de normes entre les deux entreprises en matière de qualité de construction et de fiabilité, ainsi que les prix plus bas pratiqués par Tesla pour des produits « équivalents ».

Photo : BMW Oliver Zipse, avec les BMW iX et i4

Au-delà des questions de sémantique, Business Insider a fait remarquer que la poussée de Tesla devant Mercedes-Benz n'est peut-être pas étrangère au fait que de nombreux constructeurs automobiles traditionnels souffrent d'une baisse des ventes due à la pénurie de puces électroniques. Lorsque ce problème sera résolu, nous aurons peut-être une idée plus précise de la position de Tesla sur le marché par rapport aux autres constructeurs automobiles.

Une chose ne fait aucun doute, cependant. Le fait que Tesla se trouve dans la même cour que les constructeurs automobiles traditionnels, et ce, avec une gamme relativement restreinte qui ne contient aucun modèle à moteur à combustion, est la preuve – s'il en fallait encore une – que les VÉ sont là pour rester.

La seule question qui se pose est celle du timing. À cette fin, Toyota explique son refus de signer l'accord COP26 de cette semaine entre six grands constructeurs automobiles visant à éliminer les véhicules à essence et à diesel de leurs gammes d'ici 2040 par le fait qu'il n'est toujours pas clair si le monde sera prêt d'ici là, en termes de demande des consommateurs, mais aussi en termes d'approvisionnement en batteries, d'infrastructures, etc.

À voir aussi : Top 17 des véhicules électriques au Canada en 2021 : l’offre électrique grandit