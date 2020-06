Question de s’amuser un peu, Auto123 s’est intéressé à 10 modèles, y compris la nouvelle Série 4, qui ont fait réagir à leur manière lors de leur première apparition publique. Allons-y de façon chronologique, et non dans l’ordre de laideur. La beauté demeure relative, ne l’oublions pas.

Au tournant des années 30, la compagnie Brewster avait déjà 120 ans. Elle s’était fait connaître dans l’univers de la carriole au XIXe siècle. Elle s’est intéressée à l’automobile au début des années 1900 et a même fabriqué ses propres modèles à compter de 1915.

Cependant, le krach de 1929 lui a fait mal et au début des années 30, elle cherchait des solutions. L’une d’elles fut de faire l’acquisition de 135 châssis de Ford V8 et de les retravailler afin d’offrir un produit original. Ce dernier fut présenté au Salon de New York en 1934 et il fut acclamé par la critique, principalement en raison de sa grille très différente à l’avant. Aujourd’hui, c’est une relation d’amour/haine qu’ont les amateurs envers ce modèle.