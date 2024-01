Avec le départ de la Stinger à la fin de l’année 2023, la Forte est désormais l’une des deux voitures Kia disponibles sur le marché nord-américain, et elle revient inchangée par rapport à 2023. Livrable en configuration de berline ou à 5-portes, elle se décline en six versions berline (LX, EX, EX+, EX Premium, GT-Line et GT Limited) et trois versions à hayon (EX, GT et GT Limited).

Tous les modèles sont équipés d’un 4-cylindres de 2,0 litres développant 147 chevaux et 132 lb-pi de couple, une puissance qui est transmise aux roues avant par l’intermédiaire d’une transmission variable intelligente (IVT) pour des accélérations souples et efficaces.

Les couleurs Sporty Blue et Orange Delight ont été retirées de l’offre pour la berline, tandis que la Forte5 n’est plus offerte avec les teintes Platinum Graphite ou Mineral Blue.

Fiche technique de KIA Forte LX 2024

Fiche technique de KIA Forte EX 2024

Kia K5