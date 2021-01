Voyons un peu ce que cette dernière nous réserve en 2021, et pour les années à venir. Et parce que nous n’avons aucune préférence à propos des produits anticipés sur le marché, nous vous les présentons en ordre alphabétique.

L’année 2021 va être celle qui va nous faire voir le plus grand nombre de nouveaux véhicules électriques faire leurs débuts. Ce sera possiblement plus important en 2022, puis en 2023. En fait, la décennie à venir est celle de l’électrification.

La compagnie Atlis n’est pas très connue pour l’instant, mais les choses pourraient changer rapidement. La firme prétend que son modèle XT sera l’un des pick-up les plus performants jamais produits. Selon le constructeur, l’autonomie de son produit pourra atteindre environ 800 kilomètres avec le plus gros bloc-batterie, soit 250 kWh. À la base, la taille de la pile sera de 125 kWh.

Ajoutez à cela une capacité de remorquage impressionnante annoncée à un maximum de 35 000 livres. La charge utile pourra quant à elle atteindre 5000 livres, ce qui est énorme aussi. Et, fait intéressant, l’Altis se présente comme un modèle plus polyvalent en matière de configuration. Par exemple, une boîte de 8 pieds sera possible en plus de la caisse de 6,5 pieds. On retrouve aussi des roues à huit écrous, une configuration plus solide qui nous laisse envisager la présence de version ultras robustes (HD).

On devrait retrouver quelques modèles sur les routes en 2021, surtout des véhicules à l’essai. Les ventes devraient commencer en 2022.

