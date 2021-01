Auto123 dresse un palmarès Top 10 des modèles à moteur Diesel au Canada en 2021.

Depuis le scandale Dieselgate en 2015 mettant en lumière les stratégies de tricheries du groupe Volkswagen pour déjouer les tests d’émissions, la motorisation diesel ne cesse de perdre du terrain sur le marché nord-américain. D’ailleurs, même le continent européen n’échappe pas à cette tendance, une autre preuve que le moteur inventé par Rudolf Diesel est menacé d’extinction à l’ère où l’énergie électrique semble se positionner comme l’alternative de choix dans le monde automobile.

À voir aussi : Top 10 des modèles Diesel 2020 au Canada à considérer ou à rejeter

Nous avons jeté un coup d’œil à l’ensemble de l’industrie automobile canadienne – en laissant de côté le segment commercial bien entendu – pour découvrir que l’offre diesel canadienne n’avait rien à voir avec celle de 2015. En fait, si on jumelle les véhicules connexes (comme le Chevrolet Silverado et le GMC Sierra par exemple), la liste de véhicules livrables avec un moteur turbodiesel s’arrête à dix! Et comme vous allez le constater, il faut aimer les camions américains pour repartir au volant d’un véhicule neuf équipé d’un moteur qui carbure au diesel.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Ram Heavy Duty