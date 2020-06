L’hiver est à nos portes et pour plusieurs, cela signifie faire l’acquisition d’une minoune pour traverser la saison froide. Bien souvent, ce sont des véhicules sous la barre des 5000 $ qui sont convoités et avec un peu de chance, les acheteurs espèrent faire un peu plus que l’hiver avec leur trouvaille.

Et si on vous disait que le marché regorge de perles qui pourraient vous permettre d’affronter encore quelques hivers, sans pour autant avoir à payer vraiment plus.

Voici donc un palmarès regroupant 10 voitures usagées d’au moins 15 ans et dont le coût d’acquisition est de moins de 5000 $. Et, en prime, on parle de bolides qui pourraient durer encore cinq ou dix ans.

Consultez également notre palmarès des Top 10 véhicules neufs les plus abordables au Canada en 2018

10 – Toyota Tercel (1990-1999)

De toutes les voitures construites par Toyota au cours des 30 dernières années, la Tercel des années 90 est probablement la plus indestructible de toutes. À preuve, nos routes en regorgent. Essayez de dénicher un modèle de la concurrence toujours aussi présent et vous allez vous décourager rapidement. Sur le marché, une vieille Tercel en bonne condition (le défi est de la trouver) peut encore se négocier entre 2000 et 3000 $. Ça vous donne une idée de sa vraie valeur.

