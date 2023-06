• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des voitures compactes et sous-compactes.

• En lice, la Mazda3, la Toyota Corolla et la Honda Civic.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous, nos lecteurs, avez la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des voitures compactes ou sous-compactes, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

Il fut un temps où il y avait suffisamment de voitures sur le marché pour qu’on décerne des prix aux gagnantes à l’intérieur de deux catégories : les sous-compactes et les compactes. Or, la réalité a changé, si bien que depuis quelques années, nous regroupons les deux catégories en une seule, car le nombre de modèles a fondu comme neige au soleil. Simplement dans la catégorie des sous-compactes, on a assez de doigts dans une main pour dénombrer le nombre de propositions sur le marché.

N’empêche, ça ne change pas notre façon d’évaluer le tout, en ce sens qu’une sous-compacte peut représenter un meilleur achat qu’une compacte. On ne tient pas seulement compte de l’espace ou de la puissance du modèle, par exemple, mais aussi de son habitabilité, de son agrément de conduite, et de son rapport qualité-prix, bien entendu.

Malgré tout, ce sont trois compactes qui se sont retrouvées parmi nos trois finalistes cette année, soit la Honda Civic, la Toyota Corolla et la Mazda 3. On s’entend, il n’y a pas de mauvais choix ici.

Toyota Corolla XSE 2023 blanche Photo : Toyota

Avec le Corolla, on obtient un modèle qui se décline de multiple façon, y compris en configuration hybride et avec la traction intégrale cette année, un ajout de taille comme commodité dans la catégorie. Avec la fiabilité et la valeur de revente qui sont toujours au rendez-vous, plusieurs ont placé la Corolla très haute sur leur liste.

Honda Civic Sedan sport 2022 rouge Photo : Honda

Idem pour la Honda Civic qui continue d’être une voiture complète et drôlement bien assemblée. La mouture actuelle en est déjà à sa deuxième année complète et elle continue d’impressionner. Son prix a grimpé de façon substantielle, toutefois, ce qui laisse toujours un goût amer dans le gosier de plusieurs.

Mazda3 2023 rouge Photo : D.Boshouwers

Enfin, avec la Mazda3, on obtient une valeur sûre en matière de fiabilité et d’agrément de conduite. Que ce soit en configuration de base ou lorsqu’on la trouve animée de son moteur turbo, elle offre toujours la même tenue de route incisive et rassurante. La seule ombre au tableau, c’est la faible visibilité à bord de la version à hayon.

Avec trois modèles de cette qualité, vous devinez que le verdict a été plus que serré. Cette année, c’est la Toyota Corolla qui a terminé au premier rang, principalement en raison des ajouts qui ont été apportés au véhicule cette année, dont cette option de rouage intégral.