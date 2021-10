Notre collaborateur élabore une liste de voitures abordables des années 80 qu’il aimerait bien voir dans son garage. Or, des voitures de rêve accessibles, ça existe toujours !

Je suis né en 1978. J’ai donc grandi avec des voitures des années 70 et 80 autour de moi. Ce sont ces modèles qui ont engendré cette passion qui m’habite depuis que je suis assez grand pour reconnaître et déchiffrer les écussons des voitures qu’on croise sur la route.

Aujourd’hui dans la quarantaine, je me vois confronté à de beaux problèmes comme, par exemple, celui qui consiste à me procurer une voiture de collection des années 80; une période pourtant reconnue pour avoir accouché de quelques-unes des pires créations de l’histoire. Heureusement, entre 1980 et 1989, les constructeurs ont aussi concocté de petits bijoux.

Pour ce « palmarès », j’ai donc choisi de me concentrer sur ces modèles, plus précisément ceux que je peux encore m’offrir en 2021 avec un budget de 25 000 $. C’est la somme qu’il faudrait verser pour repartir au volant d’une berline compacte neuve ayant un équipement « moyen ».

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Bien entendu, cette liste ne comporte aucun critère particulier, à l’exception du budget de référence et de l’incontournable agrément de conduite qu’on doit ressentir lorsqu’on prend le volant d’une voiture plus âgée.

Note : Croyez-moi, le montage de cette courte liste a nécessité quelques heures de remue-méninges. Elle aurait facilement pu s’étirer beaucoup plus !

Volkswagen Golf GTI (1986-1992)