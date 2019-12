Et c’est fait, on est rendu en cette période festive de l'année. Maisons en pain d'épice ! Dinde ! Lumières colorées ! Chandails laids ! Plateformes de course de jeux vidéo ! Attendez - c'était quoi ce dernier? Les autres sont des incontournables pour la saison des fêtes, mais une plateforme de jeu de course ? Eh bien, en termes simples, c'est un cadeau - les cadeaux étant un autre aliment de base en décembre - qui fera probablement le bonheur de tout amateur de voiture sur votre liste, tout comme le reste des articles de notre guide de cadeaux de vacances pour les amateurs de voitures. Allez, on démarre le moteur et on y va. Lego Creator

Bien que la série « Creator » consiste de bien plus que des modèles de voitures, les voitures à l'échelle 1:18 que la compagnie a créée sont généralement sous licence, comprennent nombreux petits détails et proposent des éléments soignés tels des crémaillères de direction fonctionnelles et des capots ouvrants. De plus, l'ensemble Ferrari F40 (un peu difficile à trouver de nos jours, il faut le dire) vous permet en fait de construire le moteur séparément et de le déposer dans le compartiment moteur ! Lego Speed Champions