Cette semaine, Toyota a fait le point sur le développement des batteries à l’état solide, une technologie sur laquelle elle travaille depuis un certain temps déjà. Cette dernière est susceptible d’augmenter considérablement l’autonomie des véhicules électriques tout en réduisant les coûts et le poids.

Une batterie à l’état solide, comme son nom l’indique, utilise un électrolyte solide au lieu des liquides ou des gels, comme c’est le cas avec les modèles actuels. Cette technologie est moins sujette à la surchauffe ou aux incendies et elle est également plus adaptée à la recharge rapide.

Mieux, elle est plus dense, ce qui signifie qu’elle est moins lourde et qu’elle offre aussi une plus grande capacité. Tout cela pourrait se traduire par des véhicules électriques offrant une autonomie comparable ou supérieure à celle des modèles électriques actuels. Et parce que le poids serait réduit, ça servirait très bien les produits axés sur la performance, comme les sportives.

Toyota a déclaré avoir réalisé une « percée technologique » qui permet de surmonter l’obstacle de la durabilité, ce qui a empêché l’utilisation des batteries à l’état solide dans l’univers automobile jusqu’à présent. Cela va permettre à la compagnie d’accélérer son déploiement, tant pour ses véhicules hybrides que pour ses propositions électriques.

Toyota BZ4X 2023 Photo : Toyota

La firme japonaise a déclaré qu’elle mettait au point une méthode de production de masse des batteries à l’état solide et qu’elle visait à commercialiser cette technologie en 2027 ou en 2028. Cet échéancier est similaire à celui de certains constructeurs rivaux, comme Volkswagen et Nissan qui travaillent aussi sur cette approche.

Grâce aux améliorations aérodynamiques et à la réduction du poids, Toyota estime qu’un véhicule pourrait offrir une autonomie de 1200 kilomètres. Le constructeur a également indiqué qu’il effectuait déjà des recherches pour une batterie plus avancée qui pourrait offrir une autonomie avoisinant les 1500 km.

Avec une capacité de 1200 km à 1500 km, plus personne ne pourra parler d’anxiété reliée à l’autonomie.

Et pour ce qui est de la recharge, Toyota vise un temps de 10 minutes (ou moins) pour faire passer la capacité d’une batterie de 10 % à 80 % à l’aide d’un chargeur rapide à courant continu.

On dit souvent que la technologie reliée aux véhicules électriques va évoluer à la vitesse de l’éclair, un peu comme on a pu le voir avec les téléphones cellulaires. On commence à en avoir une belle preuve.