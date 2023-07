Le concept Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Photo : Toyota

Toyota présente le concept Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition lors d'un événement en l'honneur de la célèbre course du Mans.

La division Gazoo Racing de Toyota n’est pas étrangère à la célèbre course des 24 heures du Mans, et la tenue de l’édition du centenaire de l’événement a été l’occasion pour la division de lever son chapeau.

La nouvelle version concept de la plus récente génération de Prius est un produit de la division Gazoo Racing qui développe et met au point des systèmes hybrides au Mans et pour d’autres types de courses depuis 2012. Une grande partie de son expertise acquise depuis se retrouve d’ailleurs au service des modèles de série proposés par Toyota et Lexus.

Il ne faut pas s’attendre à une version de production de ce concept particulier de sitôt, soyons clairs. Néanmoins, il s’agit d’une approche intéressante pour un véhicule qui a reçu de nombreux commentaires positifs depuis sa refonte radicale exécutée pour cette année.

Pour commencer, Gazoo Racing a doté la nouvelle Prius d’éléments extérieurs uniques tels que des jupes latérales, des ailettes, un grand aileron arrière et un diffuseur arrière. L’objectif était d’améliorer l’aérodynamisme de la voiture et son adhérence à la route.

On trouve également sur le concept un capot léger en fibre de carbone et des phares multiples supplémentaires pour une meilleure vision nocturne. La voiture reçoit également une suspension à voie élargie et elle roule sur des jantes aérodynamiques exclusives chaussées de pneus distincts de 18 pouces.

