Toyota préparerait-elle une Corolla GR ?

Les demandes d’enregistrement de propriété intellectuelle demeurent une source d’information intéressante pour nous permettre d’anticiper ce qu’un constructeur automobile envisage de proposer. On l’a vu avec Nissan et sa demande pour un VUS au Brésil, un produit qui pourrait bien être le prochain Rogue.

Maintenant, c’est du côté de Toyota qu’on se tourne pour avoir une idée de ce qu’on nous prépare. Récemment, la firme a enregistré le nom GR Hilux, ce qui laisse présager un concurrent potentiel au Ford Ranger Raptor qui est proposé ailleurs dans le monde. Cependant, on sait bien que ce modèle ne nous sera pas destiné.

Là où on se sent plus concerné, c’est avec une demande d’enregistrement du nom Corolla GR, cette fois effectuée en Australie. La compagnie a déposé cette dernière le 17 mars dernier et elle est en attente d’une réponse positive à cet effet. La demande appartient à la classe 12, réservée aux « véhicules automobiles ; moteurs de véhicules automobiles ; pièces, panneaux et accessoires pour véhicules automobiles ; panneaux de verre pour véhicules automobiles ; vitres de véhicules automobiles ».

Des rumeurs concernant une Corolla GR circulent depuis un certain temps sur le Net, même si Sean Hanley, le vice-président des ventes et du marketing de Toyota Australie, a déclaré il n’y a pas longtemps qu’une telle version n’était pas sur le point d’être proposée.

Selon la rumeur, cette rivale japonaise de la Golf GTI de Volkswagen serait équipée du même moteur 3-cylindres turbo de 1,6 litre qui sert la GR Yaris. Au service de cette puce, il développe une puissance de 257 chevaux et un couple de 266 livres-pieds. La GR Yaris profite de la traction intégrale et elle est servie par une boîte de vitesses manuelle à six rapports. On ne peut qu’espérer qu’on nous la propose un jour ou l’autre.

Quant au nom « GR Corolla », il n’est pas le seul qui a été déposé par Toyota auprès du bureau australien de propriété intellectuelle. En effet, l’appellation « C-HR GR-Sport » a été demandée le même jour. Les versions GR Sport représentent l’entrée de gamme dans la famille de performance de l’entreprise, sous les variantes GR de milieu de gamme, et GRMN de haut de gamme. Au Japon, le C-HR GR Sport a été dévoilé en octobre 2019 avec quantité de modifications visuelles et d’améliorations mécaniques mineures à la hauteur de la suspension et de la direction.

Enfin, il convient de rappeler que Toyota s’est engagée à commercialiser une version performante de pratiquement tout ce qu’elle vend. Encore une fois, ne reste qu’à espérer que l’Amérique du Nord ne soit pas trop oubliée avec cette stratégie.