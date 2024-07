Une boîte automatique pour la Toyota GR Corolla 2025 ?

La version GR de la Toyota Corolla a été lancée il y a deux ans, avec comme seule option de transmission une boîte manuelle à six rapports. Toyota est l’une des entreprises qui croient toujours à l’importance de proposer ce type de transmission, et avec une sportive du genre, il était évident qu’elle allait être de la partie.

Cependant, la compagnie aurait pris la décision d’ajouter l’option d’une boîte de vitesse automatique pour l’année 2025.

En effet, selon des documents de commandes des concessionnaires qui ont fait l’objet d’une fuite et qui sont apparus sur le forum GR Corolla, la compagnie ajouterait une variante Premium AT (AT pour Automatic Transmission) pour 2025, avec une boîte à huit rapports et des palettes au volant.

Évidemment, un tel geste a pour objectif de stimuler les ventes et de rentabiliser l’exercice avec ce modèle axé sur la performance. L’option à trois pédales demeure bien sûr de série avec les autres variantes.

Levier de changement de vitesse dans la Toyota GR Corolla actuelle | Photo : D.Rufiange

Puisque cette information est le résultat d’une fuite de documents, on comprend que Toyota n’a rien confirmé à propos de cette possibilité. Un porte-parole de la compagnie a mentionné au site Motor1 que le constructeur n’avait rien à annoncer pour le moment.

Un autre des indices permettant de croire que la compagnie va aller dans cette direction est sa décision de faire de même avec la GR Yaris, qui est proposée sur d’autres marchés et qui profite de la même mécanique, un 3-cylindres turbo de 1,6 litre.

Reste à savoir à quel moment Toyota va choisir de rendre publique cette information, si elle va bien sûr de l’avant avec cette décision. Tout semble l’indiquer, mais il faut toujours parler de ce genre de chose au conditionnel, tant et aussi longtemps que les confirmations officielles demeurent en attente.

Surtout, il faudra vérifier si la division canadienne ira dans la même direction. Le modèle Premium apparaît sur le site américain de Toyota, entre les versions Core et Circuit. Chez nous, en 2024, on ne retrouvait que les variantes Core et Circuit. On demeure prudent.